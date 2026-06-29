Gyilkosság vagy baleset? 20 év után vették őrizetbe a férjet, akinek felesége egy szakadékba zuhant

A nevadai hatóságok őrizetbe vettek egy korábbi ifjúsági lelkipásztort, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze lehetett felesége 2006-os halálához egy Utah állambeli nemzeti parkban. A vádirat szerint a 49 éves David Vander Meer ellen gyilkosság és biztosítási csalás miatt indult eljárás. Felesége, Bernadette Vander Meer húsz évvel ezelőtt zuhant le az Angel’s Landing túraútvonal közelében, a Zion Nemzeti Park területén – számolt be róla a Daily Mail.

A gyilkosság ügyében húsz évvel a tragédia után vették őrizetbe azt a férfit, akinek felesége egy utahi szakadékba zuhant (képünk illusztráció)

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A halálesetet annak idején balesetnek minősítették, azonban a nyomozók már akkor is gyanúsnak találták az ügy egyes részleteit. A rendelkezésre álló bizonyítékok hiánya miatt az eljárást lezárták.

A nyomozás 2022-ben vett új fordulatot, amikor egy korábbi egyházi közösségi tag bejelentést tett a férfi ellen. A vallomások szerint Vander Meer a felesége halála idején házasságon kívüli kapcsolatot folytatott egy fiatalkorú lánnyal, akivel később össze is házasodott.

Gyilkosság gyanúja miatt nyitották újra a korábban lezárt ügyet

A hatóságok szerint a házaspár nem sokkal a tragédia előtt jelentősen megemelte életbiztosításainak összegét. A nyomozók olyan leveleket is találtak, amelyek Bernadette házassági problémáira utaltak. Családtagjai szerint a nő a válást fontolgatta.

A woman tragically plunged to her death from a cliff 20 years ago.. now her husband is charged with MURDER after cops received a tip https://t.co/kDIedqpQY1 — Daily Mail (@DailyMail) June 24, 2026

A vádiratban szereplő tanúvallomások szerint a férfi korábban azt mondta, hogy csak akkor lehetne együtt szeretőjével, ha a felesége már nem élne. A hatóságok több egykori egyházi tagot is meghallgattak, akik szerint Vander Meer megtévesztő módon viselkedett, és eltérő történeteket adott elő a tragédia körülményeiről.

A dokumentumok szerint a férfi a biztosítási kifizetést követően jelentős összegekhez jutott. A nyomozók ezt is vizsgálták az ügy újraértékelése során.

David Vander Meert június 22-én vették őrizetbe. Jelenleg Nevadában tartják fogva, első bírósági meghallgatását június 25-re tűzték ki. Az ügyben a bíróság dönt a további eljárásról.