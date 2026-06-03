Végre pont kerülhet a sóstói brutális gyilkossági ügy végére

Egy férfi 2024 nyarán költözött be egy családjához, ahol egy szobában aludt a kiskorú gyerekekkel, és már ekkor szexuálisan bántalmazta az akkor még csak 11 éves kislányt. Szeptemberben a vádlott kórházi kezelésre kísérte a gyermeket, ami után sétálni mentek, a férfi pedig időközben erősen leittasodott egy üveg bortól. Egy elhagyatott, erdős területre érve a férfi ismét szexuális cselekményre kényszerítette a kislányt, aki ekkor elárulta neki, hogy terhes, és meg akarja tartani a babát. A vádlott ettől dührohamot kapott: ököllel arcon ütötte a gyermeket, majd megfojtotta. A brutális gyilkosság után a 12 éves kislány azonnal életét vesztette – írta az Ügyészség.hu.

Nem ússza meg a sóstói gyilkosság elkövetője

Fotó: Police.hu

Nincs kegyelem a gyilkosnak

Elsőfokon a Nyíregyházi Törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés, szexuális erőszak, valamint szexuális visszaélés bűntette miatt. A döntés értelmében a férfi legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

Bár a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség szerint az elsőfokú ítélet az emberölés tekintetében teljesen törvényes és megalapozott.

Az ügyészség kiemelte, hogy a szexuális bűncselekmények a férfi családban betöltött szerepe és befolyása miatt valójában még a megállapítottnál is súlyosabban minősülnek. Erre való tekintettel a kiszabott életfogytig tartó fegyházbüntetés abszolút arányos a tett súlyával, így a védelem enyhítési kísérlete nem járhat sikerrel. Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla hozza meg a végső döntést.

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