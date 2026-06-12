Ferrari, Rolls-Royce és egy palota: elképesztő luxusban élt az ukrán-magyar gyógyszermaffia – képekkel, videóval

Valóságos logisztikai központot és nemzetközi értékesítési hálózatot épített ki az a bűnbanda, amelynek működését a szlovák Nemzeti Drogellenes Hivatal jelzése alapján sikerült feltérképeznie a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal győri osztályának. A nyomozás adatai szerint a gyógyszermaffia élén egy Magyarországon élő, 59 éves ukrán állampolgárságú férfi állt, aki legalább öt éve foglalkozott illegális, bevizsgálatlan és Magyarországon forgalmazási engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek nagyüzemi értékesítésével.

Palotában lakott, luxusautókkal furikázott a lekapcsolt gyógyszermaffia feje Fotó: Police.hu

A Szadán élő ukrán üzletember és bandája – köztük egy országosan ismert magyar testépítő – a külföldi megrendelők kiszolgálására nyilvános webshopokat létesített. Bár az oldalak üzemeltetőjeként egy hivatalosan bejegyzett céget tüntettek fel, a nyomozók gyorsan kiderítették, hogy a társaság sem gyógyszerek, sem táplálékkiegészítők forgalmazására vagy kereskedelmére vonatkozó engedéllyel nem rendelkezett. A kínált termékek, – amelyek többsége illegális potencianövelő szer volt – semmiféle hatósági ellenőrzésen vagy laboratóriumi vizsgálaton nem estek át, így komoly egészségügyi kockázatot jelentettek a gyanútlan vásárlókra – írja a Police.hu.

Csak postaköltségre havi tízmilliót költött a gyógyszermaffia

A bűnszervezet piramisszerűen épült fel: az ukrán főnököt négy társa – három magyar és egy másik ukrán állampolgár – segítette. Az illegális árut külföldről rendelték meg, majd két Pest vármegyei (egy ikladi és egy őrbottyáni) raktárban halmozták fel. Itt történt a logisztika oroszlánrésze: a beérkezett szállítmányokat kicsomagolták, majd darabonként vagy levelenként készítették elő postázásra.

A nyomozók megdöbbentő számadatokra bukkantak: a csoport hetente három alkalommal adott fel több száz csomagot. Hogy a magyar hatóságok gyanúját eltereljék, a küldeményeket soha nem Magyarországon, hanem Szlovákiába átjárva, egy ottani postahivatalban adták fel. A bűnözők elképesztő bevételeit jól szemlélteti, hogy a banda tagjai csak a postaköltségekre havi 10 millió forintot költöttek.

Az előzetes számítások szerint az illegális bizniszből származó tiszta hasznuk évente az egymilliárd forintot is megközelítette vagy meghaladta.

A pénzmozgások elrejtésére is külön módszert fejlesztettek ki: a gyanú szerint a vevők a gyógyszerek ellenértékét egy litvániai bankszámlára utalták, vagy nyomon követhetetlen kriptovalutában egyenlítették ki, elkerülve ezzel a magyar adóhatóság figyelmét.