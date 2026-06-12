Ferrari, Rolls-Royce és egy palota: elképesztő luxusban élt az ukrán-magyar gyógyszermaffia – képekkel, videóval

Valóságos logisztikai központot és nemzetközi értékesítési hálózatot épített ki az a bűnbanda, amelynek működését a szlovák Nemzeti Drogellenes Hivatal jelzése alapján sikerült feltérképeznie a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal győri osztályának. A nyomozás adatai szerint a gyógyszermaffia élén egy Magyarországon élő, 59 éves ukrán állampolgárságú férfi állt, aki legalább öt éve foglalkozott illegális, bevizsgálatlan és Magyarországon forgalmazási engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek nagyüzemi értékesítésével.
A Szadán élő ukrán üzletember és bandája – köztük egy országosan ismert magyar testépítő – a külföldi megrendelők kiszolgálására nyilvános webshopokat létesített. Bár az oldalak üzemeltetőjeként egy hivatalosan bejegyzett céget tüntettek fel, a nyomozók gyorsan kiderítették, hogy a társaság sem gyógyszerek, sem táplálékkiegészítők forgalmazására vagy kereskedelmére vonatkozó engedéllyel nem rendelkezett. A kínált termékek, – amelyek többsége illegális potencianövelő szer volt – semmiféle hatósági ellenőrzésen vagy laboratóriumi vizsgálaton nem estek át, így komoly egészségügyi kockázatot jelentettek a gyanútlan vásárlókra – írja a Police.hu.
Csak postaköltségre havi tízmilliót költött a gyógyszermaffia
A bűnszervezet piramisszerűen épült fel: az ukrán főnököt négy társa – három magyar és egy másik ukrán állampolgár – segítette. Az illegális árut külföldről rendelték meg, majd két Pest vármegyei (egy ikladi és egy őrbottyáni) raktárban halmozták fel. Itt történt a logisztika oroszlánrésze: a beérkezett szállítmányokat kicsomagolták, majd darabonként vagy levelenként készítették elő postázásra.
A nyomozók megdöbbentő számadatokra bukkantak: a csoport hetente három alkalommal adott fel több száz csomagot. Hogy a magyar hatóságok gyanúját eltereljék, a küldeményeket soha nem Magyarországon, hanem Szlovákiába átjárva, egy ottani postahivatalban adták fel. A bűnözők elképesztő bevételeit jól szemlélteti, hogy a banda tagjai csak a postaköltségekre havi 10 millió forintot költöttek.
Az előzetes számítások szerint az illegális bizniszből származó tiszta hasznuk évente az egymilliárd forintot is megközelítette vagy meghaladta.
A pénzmozgások elrejtésére is külön módszert fejlesztettek ki: a gyanú szerint a vevők a gyógyszerek ellenértékét egy litvániai bankszámlára utalták, vagy nyomon követhetetlen kriptovalutában egyenlítették ki, elkerülve ezzel a magyar adóhatóság figyelmét.
Konditeremben csapott le a TEK
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) június 8-ára szervezte meg az összehangolt akciót a gyógyszermaffia felszámolására. Mivel a felderítés során olyan információk merültek fel, hogy a bűnszervezet tagjai lőfegyverrel rendelkezhetnek, a nyomozók nem kockáztattak: az elfogásokhoz a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeinek segítségét kérték.
A filmbe illő rajtaütések egyszerre több helyszínen zajlottak. A TEK kommandósai a bűnszervezet fejét és két társát egy budapesti, XVIII. kerületi konditeremben lepték meg edzés közben, ahol esélyük sem volt az ellenállásra. A negyedik társat Szadán, míg az ötödik bandatagot Vácott fogták el.
Mindent vitt a Vagyon-visszaszerzési Hivatal
Az elfogásokkal párhuzamosan a rendőrök kutatásokat tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein, valamint az ikladi és őrbottyáni depókban. A raktárakból hatalmas mennyiségű illegális gyógyszer, valamint az azok csomagolásához használt márkázott dobozok kerültek elő.
A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala azonnal megkezdte a bűnös úton szerzett javak zárolását. Az eljárás során a hatóságok valóságos luxusflottát foglaltak le:
a garázsokból Rolls-Royce, Ferrari és Porsche márkájú luxusautók kerültek elő, de lefoglaltak több méregdrága karórát, hajót, jet-skit, valamint hatalmas mennyiségű készpénzt is.
Ezzel párhuzamosan több ingatlant zár alá vettek. A gyanúsítottaktól elvont vagyon összértéke eléri a 830 millió forintot.
A nyomozók az 59 éves ukrán főszervezőt, valamint két magyar és egy ukrán társát bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntettével gyanúsították meg. Ötödik társuknak, egy magyar férfinak üzletszerűen elkövetett tiltott teljesítményfokozó szerrel visszaélés miatt kell felelnie. A bíróság a bűnszervezet súlyára és a szökés-elrejtőzés veszélyére tekintettel négy gyanúsított letartóztatását már elrendelte, míg egy személy esetében bűnügyi felügyelet alkalmazásáról döntött. Az eljárás nagy erőkkel folytatódik.