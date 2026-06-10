Egymilliárdos biznisz: ismert magyar testépítő is van a letartóztatott gyógyszermaffiózók között

Nemzetközi bűnbanda csápjait vágták le a magyar hatóságok: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette és más súlyos bűncselekmények miatt folytat nyomozást egy ötfős társaság ellen. A gyanúsítottakat június 10-én állították a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája elé, aki döntésével rács mögé küldte a hálózat gerincét.

A banda tagjai ellen bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás és más bűncselekmény miatt nyomoznak

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A nyomozás jelenlegi adatai szerint a gyanúsítottak már 2020 óta szoros együttműködésben, jól szervezett bűnözői csoport tagjaiként tevékenykedtek. Fő profiljuk az illegális gyógyszerek és a különböző feketepiaci teljesítményfokozók nemzetközi kereskedelme volt – írja közleményében a Budapest Környéki Törvényszék.

Folyamatosan pörgött az illegális gyógyszer-szállítmány

A logisztikát professzionális szintre emelték: hetente több alkalommal szállítottak árut Magyarországról Szlovákiába, ahonnan aztán postai úton terítették a készítményeket különböző európai országokba. A bűnszervezet a modern technológiát is csatasorba állította: a gyógyszerek értékesítésére nyilvános internetes oldalakat tartottak fenn, a vásárlóktól érkező bevételeket pedig vagy kriptovalutában kérték, vagy külföldi bankszámlákra utaltatták. A hálózat méretét jól mutatja, hogy éves forgalma a becslések szerint meghaladja az egymillird forintot.

Lebukott a híres magyar testépítő is

A nyomozás egyik legmegdöbbentőbb szála, hogy a bűnszervezet egyik kulcsfigurája egy országosan ismert magyar testépítő. A hatóságok adatai szerint a sportoló 2026. április 4-én két doboz tiltott teljesítményfokozó szert adott át egy személynek. A vevőt nem sokkal később a rendőrök igazoltatták, ruházatának és járművének átvizsgálása során pedig megtalálták nála az illegális készítményeket. A nyomozók kiderítették, hogy ez nem egyszeri alkalom volt: a testépítő Magyarországon rendszeresen és kiterjedt ügyfélkörnek értékesített tiltott doppingszernek minősülő anyagokat.

Luxusautók, milliók és letartóztatás

A rendőrség összehangolt akció keretében csapott le a gyanúsítottak lakóhelyein. A kutatások során a nyomozók mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, adathordozókat, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező készítményeket, üres gyógyszeres dobozokat és csomagolóanyagokat foglaltak le.

A bűnös vagyon felszámolásaként nagy értékű luxusautókat, prémium kategóriás karórákat és több millió forint készpénzt vettek zár alá.

Az ügyészség indítványában kiemelte: mivel a gyanúsítottak közül ketten is külföldi kötődésekkel rendelkeznek, kényszerintézkedés hiányában fennáll a veszélye annak, hogy elszöknének vagy elrejtőznének a magyar igazságszolgáltatás elől. Emellett feltehető, hogy szabadlábon a tárgyi bizonyítékok megsemmisítésével, elrejtésével vagy a tanúk befolyásolásával megnehezítenék az eljárást, sőt, újabb bűncselekményeket követnének el.

A bírósági meghallgatáson a gyanúsítottak közül többen megtagadták a vallomástételt, míg mások határozottan tagadták a terhükre rótt cselekményeket. Ezzel szemben az V. rendű gyanúsított részbeni beismerő vallomást tett és együttműködött a hatóságokkal.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája végül helyt adott az ügyészi indítványnak, és 2026. július 10-ig elrendelte a négy gyanúsított letartóztatását. A részben beismerő vallomást tett V. rendű gyanúsítottal szemben a bíróság enyhébb kényszerintézkedést látott indokoltnak: esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el 2026. október 10-ig.