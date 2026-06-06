Berúgta a gyöngyösi patika ajtaját, bottal támadt a vásárlókra azt ordítva, tévképzetei vannak – videó

Elképesztő támadás történt Gyöngyös 80-as városrészében, a helyi patikában. Az elkövető berúgta a gyógyszertár ajtaját, majd egy bottal kezdett hadonászni odabent, az egyik vásárlót pedig úgy megütötte, hogy a mentő vitte el – adta hírül a Heol.hu.

Döbbenetes jelenetek a gyöngyösi gyógyszertárban: egy dühöngő férfi bottal támadt a vásárlókra azt üvöltve, hogy tévképzetei vannak

Fotó: Origo

Káosz és rettegés a gyöngyösi gyógyszertárban

A gyógyszertár ekkor ügyeleti szolgálatot látott el, így a szokásosnál is forgalmasabb volt, több ember is az üzletben tartózkodott a támadás ideje alatt.

Miközben a dühöngő férfi a bottal hadonászott és ütlegelte a vásárlókat, azt ordította, hogy tévképzetei vannak és úgy érzi, üldözik.

A városrendészek és a rendőrök kiérkezve közös erővel teperték le a támadót, akit végül megbilincselve, arccal a hordágy felé vittek el a mentők kivizsgálásra. Azért ebben a szokatlan pózban, mert a férfinak hátra volt bilincselve a keze, így a hátára nem feküdhetett.

Az esetről a helyi MaxiRádió Facebook-oldalán jelent meg videó, íme:

Egy Pest vármegyei részeg férfi nemrég a kislánya szeme láttára emelt a felesége fejéhez egy pisztolyt, az elkövető azóta rendőrkézen van.