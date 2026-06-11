Hihetetlen ötlettel álltak elő a tinik, majdnem tragédia lett a vége

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a brutális eset még 2025 februárjában történt, amikor a két fiatal és egy gyermekkorú társuk elhatározták, hogy a nevelők figyelmét elterelve megszöknek a kaposvári gyermekotthonból. A tervet a fiatalkorú fiú szervezte meg, aki öngyújtót adott az egyik lánynak, majd miután a szobában lévő ágyon tüzet gyújtottak, a keletkező káoszt kihasználva engedély nélkül elhagyták az épületet – írta a Blikk.

Szobájuk felgyújtásával akartak szökni

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Hárommilliós kár a gyújtogató kamaszok után

Az intézet dolgozói szerencsére rendkívül gyorsan észlelték a terjengő füstöt, így a biztonsági protokoll szerint az összes gyereket időben az udvarra terelték, miközben a lángokat a tűzoltók megfékezték. Bár a felelőtlen akció során személyi sérülés nem történt, a tűz miatt a szobában és annak környezetében hárommillió forintos anyagi kár keletkezett. A bíróság mindkét fiatalkorú elkövetőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki.

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