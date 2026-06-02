Élve akart elégni a kecskeméti férfi, végül egy lövés vetett véget az életének

Apokaliptikus jelenetek játszódtak le Kecskemét egyik csendes utcájában, ahol egy magányosan élő nyugdíjas férfi gyújtotta magára a saját családi fészkét. A vizsgálatok jelenlegi adatai szerint a hátborzongató gyújtogatás percek alatt hatalmas lángba borította az ingatlant, a kétségbeesett tulajdonos ugyanis benzint locsolt az épületben elhelyezett szalmabálákra, majd miután meggyújtotta azokat, a Tények információi szerint egy lőfegyverrel fejbe lőtte magát – írta a Bors.

A gyújtogatás tragédiába fulladt

Fotó: Tények

A hajnali két óra körül felcsapó, égig érő lángokat látva a környéken lakók azonnal riasztották a segélyhívót és többen a bajba jutott szomszéd megmentésére siettek. Az utcai kapun át dörömbölve, a csengőket eszeveszetten nyomva próbálták elérni a bent tartózkodó férfit, ám az elszánt áldozat ekkor már hozott egy visszafordíthatatlan döntést, a tetőszerkezet pedig pillanatok alatt a lángok martalékává vált.

A gyújtogatás a magány és a múlt fogságának következménye volt

A drámai események mélyen megrázták a férfi ismerőseit és barátait, akik egy egykor vidám, kiegyensúlyozott emlékként gondolnak vissza az áldozatra. A háttérben meghúzódó okok azonban egy lassan felőrlődő emberi sorsról tanúskodnak.

Régi jó barátom volt a Csaba. Egyedül élt ugyan, de olyan vidám, kiegyensúlyozott volt. Nyilván amikor a család a lányokkal elment, akkor nehéz volt neki, de ennek már körülbelül 6 vagy 8 éve is lehet

– emlékezett vissza az elhunyt egyik megrendült barátja.

A tűz megfékezésén a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával közel húsz tűzoltó dolgozott, akik öt vízsugárral, emberfeletti küzdelemben tudták csak elfojtani a pusztító lángokat. Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megerősítette, hogy az oltási munkálatok közben találták meg a férfi élettelen testét. A tragédia pontos körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében, míg a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás formájában vizsgálja.

Tragédia történt távol tőlünk is, ahol tizenhat diák meghalt, további hetvennégy tanuló pedig kórházba került egy kenyai bentlakásos iskolában történt tragédia után. A kenyai iskolatűz hajnalban pusztított, amikor a gyerekek még aludtak az épületben.