Sorozatgyilkos végezhetett a magányos dunapataji nyugdíjasokkal, megszólalt a gyanúsított felesége

Ahogyan arról már az Origo is beszámolt, súlyos bűncselekmények gyanúja miatt indult nyomozás Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járásában, miután több, korábban természetesnek hitt haláleset mögött is felmerült az idegenkezűség gyanúja. Dunapataj mindkét temetője rendőrségi helyszínné vált, amikor a hatóságok négy, korábban elhunyt, egyedül élő idős ember holttestének exhumálását rendelték el. Dusnoki Csaba, a település polgármestere megerősítette a hírt, és hangsúlyozta: Dunapatajon még soha nem történt ehhez hasonló eset. A vizsgálatok zavartalan és kegyeletteljes lebonyolítása érdekében a sírkerteket a beavatkozás idejére teljesen lezárták a hozzátartozók és a látogatók elől.

A dunapataji temető teljes lezárásra került a rejtélyes halálesetek vizsgálatának idejére

Fotó: Pozsgai Ákos

Sorozatgyilkos állhat a rejtélyes halálesetek mögött

Az exhumálások kedden a katolikus temetőben kezdődtek, majd szerda hajnalban a református temetőben folytatódtak. Egy helyi lakos beszámolója szerint a rendőrök és az igazságügyi orvosszakértők a meghirdetett időpontnál jóval korábban munkához láttak, a földi maradványokat pedig Budapestre szállították részletes vizsgálatra.

A szakértők azt próbálják kideríteni, hogy az idős emberek természetes halált haltak-e, vagy valaki megölte őket, például méreg vagy más idegen anyag segítségével.

A rendkívüli rendőrségi eljárás hátterében olyan súlyos, egymással összefüggő ügyek állhatnak, amelyek egyedül élő, nyugdíjas embereket érintenek. A gyanús esetek sora a polgármester információi szerint 2025 decemberében kezdődhetett.

Mind a négy esetben közös pont, hogy az elhunytakra reggel találtak rá a házukban, miközben az előző este még semmi nem utalt arra, hogy baj lenne az egészségükkel. A helyszíni szemlék során a rendőrök több érintett ingatlanban is rablásra utaló nyomokat találtak.

A lavinát az indította el, amikor az egyik elhunyt idős asszony fia és a temetkezési vállalkozó külsérelmi nyomokat – konkrétan egy szúrásnyomot – fedezett fel a nő nyakán. Ezzel párhuzamosan kiderült, hogy az otthonából készpénz, ékszerek, sőt még az elhunyt aranyfoga is eltűnt.

A hatósági boncolás után a rendőrség őrizetbe vette, majd a bíróság le is tartóztatta az első számú gyanúsítottat, a 45 éves, közeli településen élő Ny. Sándort.

A nyomozóknak ezt követően vált gyanússá a másik négy helybéli idős asszony halála, akiknek a testét most exhumálták, hogy kiderítsék, közük van-e a férfihez. Ny. Sándoron kívül a hatóságok még két 24 éves és egy 34 éves férfit is előállítottak, akiket a rablásokkal és kifosztásokkal hoztak összefüggésbe. A sokkoló hírek mélyen megrázták a dunapatajiakat, akiket érthetően komoly aggodalommal tölt el a sorozatgyilkos rabló gondolata.

A TV2 Tények című hírműsorának riportja szerint a faluban elterjedt a pletyka, miszerint a nyugdíjasokat olyan méreggel gyilkolhatták meg, amilyennel a kutyákat szokták elaltatni. A helyiek úgy vélik, az áldozatokat egy nő figyelhette ki korábban, amikor felvették a nyugdíjukat a postán vagy az automatánál. Egy helyi asszony azt is megosztotta, hogy az édesanyja közel két éve kísértetiesen hasonló körülmények között hunyt el, ám akkor nem indult nyomozás az ügyben.

Megszólalt a gyanúsított felesége

A Blikknek sikerült megtalálnia Ny. Sándor otthonát, ahol felesége, Anita, exkluzív interjúban állt ki a férfi ártatlansága mellett. Az asszony felidézte a letartóztatás napját. Április 4-én éppen vásárolni voltak, amikor a gyerekek szóltak nekik, hogy a rendőrök házkutatást tartanak náluk. Ezt hallva önként mentek be a kapitányságra, a férje azonban onnan már nem térhetett haza. Kifosztással és emberöléssel gyanúsították meg, amit a férfi határozottan tagad. Anita a rendőrségen megtagadta a vallomástételt, de a lapnak elmondta: férje rendesen eljárt dolgozni az építőiparba, és bár a múltja valóban zűrös volt – korábban be is börtönözték betörésekért és jogosítvány nélküli vezetésért –, szerinte már jó útra tért.

Maximálisan megbízom benne és hiszek az ártatlanságában, nem sorozatgyilkos a férjem, kiállok mellette

– nyilatkozta az asszony, aki azt sem érti, honnan származnak a kutyák altatószeréről szóló falubeli pletykák. Szerinte rengeteg a furcsaság az ügyben, és értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy ha valóban gyilkosságok történtek, a hatóságok és az orvosok miért nem vették észre a gyanús jeleket már a korábbi halálesetek idején.