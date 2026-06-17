Halálra verte beteg anyját egy Pest vármegyei férfi

A vádirat szerint a Ráckeve környéki településen élő férfi együtt lakott beteg, mozgásában korlátozott édesanyjával. A férfi rendszeresen ivott, és részegen gyakran agresszívan viselkedett: tört-zúzott a házban, kiabált, valamint többször bántalmazta az idős nőt.

A szemleképen a helyszínen tartózkodó rendőrségi gépkocsi látható - Fotó: est Vármegyei Főügyészség

A tragédia 2025 áprilisában történt. A vádlott alkoholos befolyásoltság alatt több alkalommal is megütötte édesanyját a fején.

A nő az ütésektől életveszélyes sérüléseket szenvedett, ennek ellenére a férfi nem hívott hozzá segítséget.

Az asszony napokig ellátatlanul feküdt a házban, miközben állapota folyamatosan romlott. Végül a szomszédok értesítették a vádlott testvérét, aki mentőt hívott. A sértettet kórházba szállították, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A nyomozás során az is kiderült, hogy nem ez volt az első eset, amikor a férfi rátámadt édesanyjára.

Egy évvel korábban, 2024 márciusában már olyan súlyosan bántalmazta a nőt, hogy többszörös töréseket szenvedett. Akkor a vádlott testvére akadályozta meg, hogy a férfi tovább verje az asszonyt.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit halált okozó testi sértés bűntettével, valamint súlyos testi sértés bűntettével vádolja.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék hozza majd meg a döntést.