Halálos bungee jumping: senki sem vállalja a felelősséget a mélybe dobott nő haláláért

Az interneten keringő megrázó felvételeken látható, amint a Brazíliában lévő, São Paulo állambeli Limeirában található Csontváz-hídról ledobnak a szikláról egy nőt szombaton. A halálos bungee jumping áldozata a 21 éves, testnevelő tanárnak készülő Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a Daily Mail információi szerint. Azonnal szörnyethalt.

Halálos bungee jumping: senki sem vállalja a felelősséget a fiatal nő haláláért

Fotó: YouTube / Etemaad Daily Videos

A halálos bungee jumping sokkoló előzményei: „Repülős stílusban” akart ugrani

Maria különleges kéréssel fordult az instruktorokhoz: azt szerette volna, ha mintegy 40 méteres magasságból „repülős stílusban” indítják útnak. Ez azt jelentette,

hogy két oktató a vállára emelte a nőt, miközben ő széttárta a karjait.

Bár viselt védősisakot és testhevedert – amelyen ott voltak a mászókötél rögzítésére szolgáló karabinerek –, a kötelet végül senki sem akasztotta rá. A helyszíni felvételeken jól látható, hogy a vastag köteg ott hevert a földön az „Entre Cordas e Ih Voei” nevű cég alkalmazottai mellett. Amikor a nőt ledobták, a szemtanúk kétségbeesetten felkiáltották:

A kötél, emberek, a kötél!”

De ekkor már késő volt.

Sokk, amnézia és menekülés

A brazil katonai rendőrség tájékoztatása szerint a szervezők közül ketten elmenekültek a helyszínről, amint megértették, nagy a baj. Később a hatóságok hat embert hallgattak ki, közülük három férfit – a 42 éves Maicon Fernandes Cintrát, a 32 éves Luis Felipe Feliciano Egoroffot és a 27 éves Vitor de Freitas Gonçalvest – a bíróság letartóztatott „eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés” gyanújával. Hogy mi történt még a helyszínen, az kiderül ebből a cikkünkből.

Az őrizetbe vett férfiak védekezése meglepő részleteket tartalmaz:

Emlékezetkiesésre hivatkoznak: Azt állítják, „blackout” (kihagyás) történt az előkészületek során.

Nincsenek fix feladatok: Elmondásuk szerint a felszerelést mindig „közösen” ellenőrizték, nem volt kijelölt felelős.

Nem tudják, ki hibázott: Arra a kérdésre, hogy kinek kellett volna a kötelet beakasztani, azt felelték: „Nem emlékszem.”

A vádlottak ügyvédje, Rafael Gomes dos Santos azt mondta, védencei sokkos állapotban vannak. Évek óta balesetmentesen végezték ezt a tevékenységet, és képtelenek magyarázatot adni a történtekre.