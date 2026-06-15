Halálos bungee jumping: senki sem vállalja a felelősséget a mélybe dobott nő haláláért

Az interneten keringő megrázó felvételeken látható, amint a Brazíliában lévő, São Paulo állambeli Limeirában található Csontváz-hídról ledobnak a szikláról egy nőt szombaton. A halálos bungee jumping áldozata a 21 éves, testnevelő tanárnak készülő Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a Daily Mail információi szerint. Azonnal szörnyethalt.
A halálos bungee jumping sokkoló előzményei: „Repülős stílusban” akart ugrani
Maria különleges kéréssel fordult az instruktorokhoz: azt szerette volna, ha mintegy 40 méteres magasságból „repülős stílusban” indítják útnak. Ez azt jelentette,
hogy két oktató a vállára emelte a nőt, miközben ő széttárta a karjait.
Bár viselt védősisakot és testhevedert – amelyen ott voltak a mászókötél rögzítésére szolgáló karabinerek –, a kötelet végül senki sem akasztotta rá. A helyszíni felvételeken jól látható, hogy a vastag köteg ott hevert a földön az „Entre Cordas e Ih Voei” nevű cég alkalmazottai mellett. Amikor a nőt ledobták, a szemtanúk kétségbeesetten felkiáltották:
A kötél, emberek, a kötél!”
De ekkor már késő volt.
Sokk, amnézia és menekülés
A brazil katonai rendőrség tájékoztatása szerint a szervezők közül ketten elmenekültek a helyszínről, amint megértették, nagy a baj. Később a hatóságok hat embert hallgattak ki, közülük három férfit – a 42 éves Maicon Fernandes Cintrát, a 32 éves Luis Felipe Feliciano Egoroffot és a 27 éves Vitor de Freitas Gonçalvest – a bíróság letartóztatott „eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés” gyanújával. Hogy mi történt még a helyszínen, az kiderül ebből a cikkünkből.
Az őrizetbe vett férfiak védekezése meglepő részleteket tartalmaz:
- Emlékezetkiesésre hivatkoznak: Azt állítják, „blackout” (kihagyás) történt az előkészületek során.
- Nincsenek fix feladatok: Elmondásuk szerint a felszerelést mindig „közösen” ellenőrizték, nem volt kijelölt felelős.
- Nem tudják, ki hibázott: Arra a kérdésre, hogy kinek kellett volna a kötelet beakasztani, azt felelték: „Nem emlékszem.”
A vádlottak ügyvédje, Rafael Gomes dos Santos azt mondta, védencei sokkos állapotban vannak. Évek óta balesetmentesen végezték ezt a tevékenységet, és képtelenek magyarázatot adni a történtekre.
Hátborzongatóak az áldozat ugrás előtti posztjai
Maria az ugrás előtt több történetet is megosztott az Insta–oldalán, amelyek utólag teljesen új, megrázó értelmet nyertek.
- Reggel fél nyolckor a hidat és az alatta lévő füves területet fotózta le a következő felirattal: „Ki volt az az őrült, aki megengedte nekem, hogy leugorjak egy hídról?”
- Később egy útmenti, csontvázat ábrázoló táblát fotózott le, amin ez állt: „Veszély. Halálos kockázat.”
- Az utolsó képek egyikén a papír karszalagjait mutatta meg, olyan feliratokkal, mint: „Üdv a fedélzeten a köteleknél!”, „Repülni fogok” és „Felszállás engedélyezve”.
A fiatal nőt a tragédia másnapján vasárnap már el temették São Paulóban. Édesanyja a közösségi médiában búcsúzott tőle:
Az az átkozott kötél örökre elvett tőlem. Szeretett lányom, elmentél, és itt nem maradt más, csak a fájdalom és a vágyakozás. Mindörökké szeretni foglak.”
Nem ez volt az első tragédia a hídon
Limeira városa jogi lépéseket fontolgat a brazil szövetségi kormány ellen, mivel a hatóságok évek óta képtelenek voltak lezárni vagy ellenőrizni az elhagyatott vasúti hidat. A helyszín rendkívül veszélyes:
- 2024 áprilisában egy 39 éves kerékpáros nő zuhant le a hídról és halt meg.
- Tavaly augusztusban két nő sérült meg súlyosan egy másik hídbalesetben.
Murilo Felix, Limeira polgármestere kijelentette, hogy a tragédia közvetlen okai mellett azt is tisztázni kell, ki a felelős azért, hogy egy köztudottan életveszélyes, szövetségi tulajdonban lévő területre bárki szabadon beléphetett.