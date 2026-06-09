Megáll az ész: a rendőrt halálra gázoló férfi még három hónapig szabadon vezethetett

Ahgy azt az Origo is megírta, néhány nappal a 23. születésnapja előtt, idén márciusban szolgálat közben meghalt Zalavári Bálint rendőr. Éppen egy elütött vadat próbált lehúzni az útról, hogy megóvja az arra haladók biztonságát. A család szerint a halálos gázolás óta felfoghatatlanul lassan halad az eljárás, így a feltételezett felelős még hónapokig vezethet.

A halálos gázolás előtt egy elütött szarvast akart eltávolítani a kollégájával a tragikusan elhúnyt fiatal rendőr Fotó: Illusztráció (Ezt láttam Veszprémben/ Facebook csoport)

Halálos gázolás után csak három hónappal történt meg a gyanúsítás

A Blikk úgy tudja, a napokban meggyanúsították azt a férfit, aki március 19-én halálra gázolhatta a fiatal rendőrt Veszprém közelében. Az ügyben a nyomozást az érintettség miatt Székesfehérvárra helyezték át. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt folyik eljárás egy 27 éves férfi ellen. A rendőrség megerősítette, hogy a gyanúsítotti kihallgatás megtörtént.

A családot sokkolta, hogy a férfi tovább vezethetett

Zalavári Bálint édesapja szerint különösen fájdalmas volt számukra, hogy a tragédia után a férfi nem veszítette el azonnal a vezetői engedélyét. A család ismerősei állítólag többször is látták autót vezetni a gyanúsítottat az elmúlt hónapokban.

Szörnyű érzés volt számunkra, amikor megtudtuk, hogy nem vették el azonnal a jogosítványát. Azt gondolom, ne menjen a közútra az, aki halálos balesetet okozott

– mondta az édesapa.

A család szerint a gázoló soha nem kereste meg őket, és a részvétét sem fejezte ki.

Rendőrnek készült gyermekkora óta

Zalavári Bálint a tízhónapos rendőrjárőrképzés elvégzése után került a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába. Kollégái szerint elhivatott rendőr volt, aki már gyermekként ezt a hivatást választotta magának.

Halála után Pintér Sándor belügyminiszter posztumusz rendőr törzsőrmesterré léptette elő, valamint a szolgálat halottjává nyilvánította.

Két éve élt együtt párjával, akivel a közös jövőt tervezték.

Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmestert néhány nappal a 23. születésnapja előtt gázolták halálra Fotó: Police.hu

Most már intézkedtek a jogosítványáról

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a hatóságok intézkedtek a gyanúsított vezetési jogosultságának szüneteltetéséről. A családot képviselő dr. Borbély Zoltán ügyvéd szerint a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a jogosítvány bevonására az eljárás későbbi szakaszában kerüljön sor. Az ügyvéd ugyanakkor úgy véli, szerencsésebb lenne, ha halálos balesetek esetén erre minden alkalommal azonnal sor kerülne.