Megáll az ész: a rendőrt halálra gázoló férfi még három hónapig szabadon vezethetett

Ahgy azt az Origo is megírta, néhány nappal a 23. születésnapja előtt, idén márciusban szolgálat közben meghalt Zalavári Bálint rendőr. Éppen egy elütött vadat próbált lehúzni az útról, hogy megóvja az arra haladók biztonságát. A család szerint a halálos gázolás óta felfoghatatlanul lassan halad az eljárás, így a feltételezett felelős még hónapokig vezethet.
Halálos gázolás után csak három hónappal történt meg a gyanúsítás
A Blikk úgy tudja, a napokban meggyanúsították azt a férfit, aki március 19-én halálra gázolhatta a fiatal rendőrt Veszprém közelében. Az ügyben a nyomozást az érintettség miatt Székesfehérvárra helyezték át. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt folyik eljárás egy 27 éves férfi ellen. A rendőrség megerősítette, hogy a gyanúsítotti kihallgatás megtörtént.
A családot sokkolta, hogy a férfi tovább vezethetett
Zalavári Bálint édesapja szerint különösen fájdalmas volt számukra, hogy a tragédia után a férfi nem veszítette el azonnal a vezetői engedélyét. A család ismerősei állítólag többször is látták autót vezetni a gyanúsítottat az elmúlt hónapokban.
Szörnyű érzés volt számunkra, amikor megtudtuk, hogy nem vették el azonnal a jogosítványát. Azt gondolom, ne menjen a közútra az, aki halálos balesetet okozott
– mondta az édesapa.
A család szerint a gázoló soha nem kereste meg őket, és a részvétét sem fejezte ki.
Rendőrnek készült gyermekkora óta
Zalavári Bálint a tízhónapos rendőrjárőrképzés elvégzése után került a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába. Kollégái szerint elhivatott rendőr volt, aki már gyermekként ezt a hivatást választotta magának.
Halála után Pintér Sándor belügyminiszter posztumusz rendőr törzsőrmesterré léptette elő, valamint a szolgálat halottjává nyilvánította.
Két éve élt együtt párjával, akivel a közös jövőt tervezték.
Most már intézkedtek a jogosítványáról
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a hatóságok intézkedtek a gyanúsított vezetési jogosultságának szüneteltetéséről. A családot képviselő dr. Borbély Zoltán ügyvéd szerint a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a jogosítvány bevonására az eljárás későbbi szakaszában kerüljön sor. Az ügyvéd ugyanakkor úgy véli, szerencsésebb lenne, ha halálos balesetek esetén erre minden alkalommal azonnal sor kerülne.
Több kérdésre még mindig nincs válasz
A lap értesülései szerint a tanúkihallgatások során ellentmondások merültek fel a gyanúsított autójában ülők vallomásaiban. P. Mihály és ügyvédje egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyről, amíg a műszaki szakértői vélemény el nem készül. A család számára azonban a legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy miért kellett csaknem három hónapot várni arra, hogy a fiatal rendőr halálának feltételezett okozóját meggyanúsítsák.