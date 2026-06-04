Holtan találták a kiégett házban, fejbe lőhette magát a kecskeméti férfi, miután felgyújtotta az otthonát

A lángok az egész környéket bevilágították, amikor az éjszaka közepén kigyulladt egy családi ház Kecskeméten. A halálos tragédia után a tűzoltók egy holttestet találtak az épületben. A megrázó drámáról a Bors számolt be.

Halálos tragédia: magára gyújtotta a házat, fegyver is volt nála

Fotó: Részlet a Tények videójából

Halálos tragédia: a szomszédok rohantak segíteni

A ház kedden, hajnali kettő körül gyulladhatott ki.

A környéken élők a lángokat látva azonnal értesítették a tűzoltókat, többen pedig megpróbáltak a bent élő férfi segítségére sietni.

Kiss József, az áldozat egyik szomszédja a Tényeknek elmondta, hogy a riasztás után azonnal a házhoz sietett.

Hívták a tűzoltókat, én meg szaladtam gyorsan körbe a házon, az utcai kapu felől próbáltam bejutni, meg csöngetni, mert kettő csengő is van, de sajnos nem jött

– mondta a férfi.

A lángok azonban addigra már gyorsan szétterjedtek.

Hatalmas tűz pusztított a házban

A beszámolók szerint a családi ház percek alatt lángba borult.

A szomszédok úgy látták, hogy a tetőgerinc is égett, miközben a pernye és az izzó törmelék messzire szállt a környéken.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók.

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint közel húsz tűzoltó dolgozott az oltáson, a lángokat öt vízsugárral próbálták megfékezni.

Holttestet találtak az oltás közben

A tragédia során a bent élő nyugdíjas férfi életét vesztette.

Kovács Andrea, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy az oltási munkálatok közben találták meg a holttestet az épületben.

A férfin már nem lehetett segíteni.

Fejbe lőhette magát a férfi

A Tények információi szerint a nyugdíjas szándékosan okozhatta a tüzet. A csatorna értesülése szerint egy szalmabálára benzint locsolhatott, majd meggyújtotta azt. A riport szerint fegyver is volt nála, és nem zárható ki, hogy a gyújtást követően fejbe lőtte magát. Ezt az információt ugyanakkor a hatóságok hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

Vizsgálják a tragédia körülményeit

A történtek mélyen megrázták az áldozat ismerőseit. Egy barátja arról beszélt, hogy a férfi korábban rendezett családi életet élt, de évekkel ezelőtt elvált, és azóta egyedül lakott. A katasztrófavédelem tűzvizsgálatot rendelt el, a rendőrség pedig közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. A szakértői vizsgálatok deríthetik ki, mi történt valójában a kecskeméti házban azon a végzetes éjszakán. A tragédiáról a Baon.hu is beszámolt.