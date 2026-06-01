Pénzügyőrök érkeztek a házkutatásra, aztán egyszer csak lába kelt az aranynak

Ál-rendőröket fogtak a zsaruk a napokban. Két csaló pénzügyőrnek adta ki magát egy szolnoki háznál, ahol a meglepett lakók beengedték őket házkutatás címén. A férfiak egy gáz-riasztó fegyverrel és jelentős mennyiségű arannyal távoztak.
Május 26-án házkutatáshoz érkezett ki a NAV két pénzügyőre Szolnokon – csakhogy még aznap kiderült: nem hatósági személyek, hanem rutinos csalók jártak családi ingatlanban

Házkutatásra jöttek a NAV-osok, akikről kiderült, hogy csalók
Házkutatás ál-rendőrökkel: lába kelt az aranynak

A csalók bemutatkoztak, elmondták, hogy miért jöttek és a házban tartózkodó két asszony beengedte őket, valamint azt is végignézte, ahogy az ál-pénzügyőrök átkutatják az ingatlant, felkapnak egy gáz-riasztó fegyvert és arany ékszereket, majd távoznak. 

A sértettek értetlenül álltak az eljárás előtt, ezért hamarosan értesítették a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amelynek rendőrei forró nyomon eredtek a jármű után, amellyel az állítólagos pénzügyőrök elhagyták a helyszínt. 

A nyomozók végül elfogták a duó egyik tagját, akit kétrendbeli csalás miatt hallgattak ki és őrizetbe vettek. A férfi társával együtt 6,5 millió forintnyi értéket vitt el.

A rendőrség három román csaló felkutatásában kéri a lakosság segítségét, ide kattintva láthatja a három jóképű bűnözőt.

 

