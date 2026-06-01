Pénzügyőrök érkeztek a házkutatásra, aztán egyszer csak lába kelt az aranynak

Május 26-án házkutatáshoz érkezett ki a NAV két pénzügyőre Szolnokon – csakhogy még aznap kiderült: nem hatósági személyek, hanem rutinos csalók jártak családi ingatlanban.

A csalók bemutatkoztak, elmondták, hogy miért jöttek és a házban tartózkodó két asszony beengedte őket, valamint azt is végignézte, ahogy az ál-pénzügyőrök átkutatják az ingatlant, felkapnak egy gáz-riasztó fegyvert és arany ékszereket, majd távoznak.

A sértettek értetlenül álltak az eljárás előtt, ezért hamarosan értesítették a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amelynek rendőrei forró nyomon eredtek a jármű után, amellyel az állítólagos pénzügyőrök elhagyták a helyszínt.

A nyomozók végül elfogták a duó egyik tagját, akit kétrendbeli csalás miatt hallgattak ki és őrizetbe vettek. A férfi társával együtt 6,5 millió forintnyi értéket vitt el.

A rendőrség három román csaló felkutatásában kéri a lakosság segítségét.