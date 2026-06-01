Élve temette el a romhalmaz a székesfehérvári munkást, megrázó részleteket közölt a polgármester

A hétfői délelőttön Székesfehérvár vasúti pályaudvarának déli oldalán egy régóta használaton kívüli, négyszintes ipari létesítmény tervszerű bontását végezték a szakemberek, amikor a hatalmas betonszerkezet eddig tisztázatlan okokból hirtelen megrogyott és másodpercek alatt kártyavárként omlott össze. A váratlan házomlás következtében a törmelék és a porfelhő azonnal elborította a környéket és beigazolódott a legszörnyűbb gyanú, miszerint az egyik munkás nem tudott időben menekülni, így a monumentális romhalmaz fogságába esett – írta a Bors.

A házomlás után a mentési munkálatok azonnal megkezdődtek

A házomlás részleteiről a polgármester nyilatkozott

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán haladéktalanul tájékoztatta a nyilvánosságot a krízishelyzetről, megerősítve, hogy a katasztrófavédelem szakemberei nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre és rendkívüli erőfeszítések árán sikerült lokalizálniuk a romok alatt rekedt embert így fogalmazva:

A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Bízik benne, hogy a szakemberek gyorsan sikerrel járnak. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok

A szerencsétlenül járt férfi csodával határos módon életben van, a mentőegységek folyamatosan beszélnek hozzá, miközben centiméterről centiméterre haladva tisztítják meg az utat a kiszabadításához.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjének tájékoztatása szerint a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei az omlás után percekkel megkezdték a rendkívül veszélyes műszaki mentést. Tekintettel a helyzet komplexitására és a további omlásveszélyre, a helyszínre riasztották a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat specialistáit, valamint a legnehezebb körülmények között is bevethető HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársait, akik speciális műszerekkel és keresőkutyákkal támogatják az életmentést.

Hatósági vizsgálat tisztázza a felelősséget

A mentési munkálatok idejére a hatóságok teljesen lezárták az érintett ipari terület környékét, hogy a nehézgépek és a mentőjárművek akadálytalanul juthassanak a helyszínre. A szakembereknek különösen ügyelniük kell arra, hogy a labilis betonelemek megmozdítása ne idézzen elő újabb statikai törést, amely a romok alatt lévő áldozat és a mentők életét is veszélyeztetné.

A rendőrség és a munkavédelmi hatóságok azonnali hatállyal megindították a vizsgálatot a baleset körülményeinek feltárására.

A szakértői vizsgálatok hivatottak tisztázni, hogy a bontási technológia megsértése, emberi mulasztás vagy az elöregedett épület előre nem látható szerkezeti hibája vezetett-e a hétfői tragédiához. A kormányzati elveknek megfelelően a hatóságok zéró toleranciát alkalmaznak a munkabiztonsági előírások megsértőivel szemben, így amennyiben bebizonyosodik a felelősség, a törvény teljes szigorával fognak fellépni a vétkesek ellen, miközben a nemzet imádkozik a bajba jutott munkás sikeres kiszabadításáért.