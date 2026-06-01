Miután hétfő délelőtt összedőlt egy bontásra ítélt épület és kiderült, hogy a romok alá egy munkás beszorult, idegőrlő küzdelembe fogtak a tűzoltók és a speciális mentőegységek, hogy kihozzák a házomlás áldozatát. Ez délután, fél hat körül sikerült is, ám ekkor újabb harc kezdődött: méghozzá a mentősöké a sérült életéért és ez sem ígérkezett könnyűnek.
Leállt a keringése a házomlás áldozatának
Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán adott tájékoztatást az áldozat állapotáról. Mint írták, a törmelék és romok alá temetett férfihez HUNOR mentőcsapat jutott oda először,
akik fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát alkalmaztak. A kimentést követően azonban a férfi vérkeringése összeomlott.
Rövid újraélesztés után a mentők intubálták az áldozatot és életveszélyes állapotban kórházba szállították. Úgy tudni: alsó végtagi és medencetáji, valamint más belső sérüléseket szenvedett el.
Videón a kiemelés pillanatai: