Most érkezett! Összedőlt egy négyemeletes ház Székesfehérváron

Rendkívüli esemény rázta meg Székesfehérvárt, ahol hétfőn összeroskadt egy bontás alatt álló négyemeletes épület. A házomlás tényét megerősítette az Origónak Ridi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

szóvivője is, de bővebb információkat későbbre ígért.

Házomláshoz vonultak a mentők Székesfehérváron Fotó: Shutterstock

Négyemeletes épület dőlt össze a fehérvári házomlásban

Sajtóértesülések szerint a katasztrófának sérültje is van: egy ember a romok alatt rekedt, az ő kimentésén már dolgoznak a hatóságok. A balesetet követően a mentőegységek azonnal elindultak a tragédia helyszínére, és úgy tudni, a kutatási munkálatokat speciális keresőkutyás csapatok is segíteni fogják a romok közé szorult áldozat mielőbbi lokalizálása érdekében.

Cikkünk frissül!