Kiemelték a romok alól a székesfehérvári házomlás áldozatát – videó

A nap folyamán iszonyú küzdelmet folytattak a székesfehérvári tűzoltók és a speciális mentőegységek Székesfehérváron. A helyi pályaudvar egyik részének bontása során ugyanis egy munkás házomlás áldozata lett. Szerencsére hamar kiderült: a férfi életben van, ezért megindult a küzdelem az idővel.
A katasztrófavédők kihozták a székesfehéri házomlás áldozatát a romok alól – derült ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán közzétett videóból.

Házomlás Székesfehérváron: a sérültet emberfeletti küzdelem után sikerült kihozni
Fotó: Facebook.com/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Székesfehérvári házomlás: egy ember élve szorult a romok alá

A katasztrófavédelem szerint a mentőegységek délután fél hat körül emelték ki a romok alól a sérült férfit és átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

Mint ismert, hétfő délelőtt Székesfehérvár vasúti pályaudvarának déli oldalán egy régi, nem használt ipari létesítmény bontása zajlott, amikor az egyik betonszerkezet megrogyott és az épület összeomlott. Hamar kiderült, egy munkás a romok alatt rekedt.

A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Bízik benne, hogy a szakemberek gyorsan sikerrel járnak. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok

– közölte a nap folyamán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A helyszínen a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei kezdték meg a műszaki mentést, majd riasztották a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat specialistáit és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársait.

A rendőrség és a munkavédelmi hatóságok azonnali hatállyal megindították a vizsgálatot a baleset körülményeinek feltárására.

 

 

