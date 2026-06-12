Németországban műtötték meg a Jókai utcai házomlásban lebénult balerinát

Tóth Nikolett 2022. június 27-én éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba sétált, amikor egy tetőtéri építkezésről rázuhantak az épületelemek Budapest belvárosában, a Jókai utcában. Bár a balerina életét megmentették az orvosi beavatkozások, deréktól lefelé megbénult és tolószékbe került a házomlás nyomán. Az utóbbi időben a kezét is nehezen mozgatta, ezért szükség volt egy orvosi beavatkozásra – adta hírül a Bors.
Így van most a házomlásban megsérült balerina
Nikolett állapota éveken keresztül romlott: állandó neuropátiás fájdalmak gyötörték és többször is arra gondolt, hogy bárcsak ne élte volna túl a balesetet. Az édesanyja segítsége nélkül képtelen ellátni magát.
A fiatal táncos rendkívül sikeres karriert tudhatott maga mögött, amit kettétört a baleset. A Budapesti Operettszínház jelenleg balettmesterként számít rá. Ám az utóbbi hónapokban nem tudta rendesen ellátni a feladtát, mivel egyre rosszabbul mozgatta a kezeit.
Nikoletten ezért egy gerincműtétet végeztek Németországban, és a balerina jó hírekről számolt be a Borsnak.
Az operáció sikeres volt. Az egyik karom feljavult mintegy 80 százalékosra. Már nem ejtem el a mobiltelefont, igaz, még egy pulcsit nem tudok egyedül felvenni. Ez még akkor is hatalmas siker, ha a másik csak egy hajszállal lett erősebb
– mondta Tóth Nikolett, aki már vissza is tért Magyarországra és gyógytornára jár.
A balerina kártérítésért perelte a vétkes céget és a pénz egy részét már megkapta, valamint az ítélethirdetés óta a havonta esedékes életjáradékot is rendszeresen átutalják számára. A büntetőügyben azonban nem ismerte el a felelősségét, az továbbra is folyamatban van.