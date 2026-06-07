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hegyimentők

Kirándulni indult a Börzsönybe egy idős nő, végül hegyimentőknek kellett lehozniuk

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Rövid időn belül két súlyos riasztáshoz is ki kellett vonulniuk a mentőegységeknek a Naszály térségében, ahol egy sérült ellátása hatalmas erők összefogását igényelte. A bajbajutott kimentésén a tűzoltók és a mentők mellett a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat munkatársai is megfeszített erővel dolgoztak.
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hegyimentőkidős nőkirályréttúrázótűzoltók

Súlyos sérülés miatt kellett mozgósítani szombaton a hatóságokat a Naszályra, miután egy idős nő túrázás közben elesett és súlyos sérülést szenvedett. A bajbajutott felkutatására és kimentésére a váci hivatásos tűzoltók, valamint az Országos Mentőszolgálat munkatársai mellett a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat szakemberei is azonnal a helyszínre siettek. A mentőegységeknek nem ez volt az egyetlen dolguk a hétvége első napján, ugyanis nem sokkal korábban Királyrétnél is be kellett avatkozniuk, ahol egy balesetet szenvedett kerékpáros szorult sürgős ellátásra – írta a Nool.hu.

Sérült idős nőhöz riasztották a hegyimentőket
Sérült idős nőhöz riasztották a hegyimentőket
Fotó: borzsonymentok.hu

Két sérültet is mentettek a hegyimentők

Rendkívül mozgalmasan telt a szombat a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat munkatársai számára, akiknek egyetlen nap alatt két balesetnél is helyt kellett állniuk. Délben Királyrét közelében, a nógrádi megyehatárnál csúszott meg egy fiatal férfi a murvás erdei úton. Mivel az esés során a fejét is beütötte, a horzsolások ellátása után a mentők biztonsági okokból kórházba szállították.

hegyimentő
Gerinchordágyra kellett helyezni az idős nőt, hogy le tudják vinni
Fotó: borzsonymentok.hu

A csapat még vissza sem ért a bázisára, amikor újabb riasztást kaptak: a Naszályon egy idős nő esett el olyan szerencsétlenül, hogy képtelen volt lábra állni. A bajbajutott pontos helyét egy közelben tartózkodó szakember koordinátái alapján sikerült gyorsan beazonosítani.

A helyszín megközelítése és a mentés igazi csapatmunkát igényelt. A tűzoltók a hegyimentők terepjárójával mentek, ameddig tudtak, majd a sűrű, bokros erdőn át gyalogosan vágtak utat a sérülthöz. Mivel felmerült a medencetörés gyanúja, az idős asszonyt speciális gerinchordágyon rögzítették, majd a hegyimentők és a tűzoltók közös erővel cipelték ki a legközelebbi útig, ahol már várt rájuk a mentőautó.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a hatóságok megkezdték az érintett terület biztosítását, miután egy második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton, a Felső-Újsor utcában.

 

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