Bilincsben vezették el a rendőrök a Hetényi Géza Kórház orvosát

Újabb hálapénzes botrány borzolja a kedélyeket Szolnokon, miután hétfő délelőtt rendőrök jelentek meg a Hetényi Géza Kórházban. A hatóság embereinek kivonulása mögött ezúttal nem közrendbontás állt, hanem az intézmény egyik munkatársa ellen intézkedtek. Információink szerint a Kardiológiai Osztály egyik kardiológusát állították elő, akit azzal gyanúsítanak, hogy jogtalan anyagi juttatást, vagyis hálapénzt fogadott el a betegeitől.

A Hetényi Géza Kórház vezetősége megerősítette a rendőri intézkedést

Fotó: MW archív

Hálapénz elfogadása miatt vezették el a Hetényi Géza Kórház orvosát

A kórház vezetősége hivatalos válaszában megerősítette a hétfő délelőtti rendőri akció tényét. Közleményükben jelezték, hogy a Kardiológiai Osztályuk egyik orvosával szemben valóban intézkedtek a hatóságok, ám a nyomozás jelenlegi szakaszában még nem rendelkeznek bővebb információkkal.

A vezetőség hangsúlyozta, hogy a kórházban zajló kardiológiai ellátás a történtek ellenére is folyamatos és teljes mértékben biztosított, egyúttal jelezték, hogy a tények feltárása érdekében mindenben együttműködnek a nyomozó hatóságokkal. Az eljárás pontos körülményeiről a Szoljon.hu a rendőrséget is megkérdezte, ám tőlük még nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Nem ez az első eset, hogy a szolnoki egészségügyi intézményben hálapénz miatt csapnak le a rendőrök. Emlékezetes, hogy 2023-ban egy másik, korábban köztiszteletben álló főorvost is előállítottak hasonló bűncselekmény gyanújával. Őt egy egy hónapos, alapos hatósági megfigyelés után érték tetten a nyomozók, miután a bizonyítékok szerint harmincegy nap alatt negyvenegy alkalommal vett át tiltott pénzösszegeket a pácienseitől.

Az akkori házkutatás során a rendőrök hatalmas vagyont foglaltak le a főorvos otthonában: harminchétmillió forint készpénz, csaknem tízmillió forint értékű valuta, valamint drága mobiltelefonok és ékszerek mellett üres, illetve készpénzzel teli borítékok is előkerültek.

Abban a korábbi büntetőeljárásban az orvos mellett ötvenöt olyan beteg vagy hozzátartozó is érintetté vált, akik a gyanú szerint vesztegetési pénzt adtak át az ellátásért cserébe.