Megint elgázolt egy embert a H5-ös HÉV

Súlyos baleset történt Budapest III. kerületében, ahol a szentendrei, H5-ös HÉV elgázolt egy gyalogost. A tragikus incidens az Ország út melletti vágányszakaszon következett be, egyelőre tisztázatlan körülmények között. A helyszínre a riasztást követően nagy erőkkel vonultak ki a hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok egységei – köztük a mentők és a rendőrség munkatársai –, akik azonnal megkezdték az életmentést és a helyszíni munkálatokat – számolt be a Borsonline.hu.

Újra gázolt a szentendrei HÉV

Fotó: Illusztráció (Balogh Zoltán/MTI)

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset komoly fennakadásokat okoz a tömegközlekedésben. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a szerelvények Szentendre és Békásmegyer között csak egy vágányon, korlátozottan tudnak haladni, így az érintett vonalon jelentősen megnövekedett menetidőre és járatkimaradásokra kell számítaniuk az arra utazóknak.

Métereken keresztül vonszolta maga után a nőt a HÉV

Rendkívüli esemény zavarta meg a délutáni csúcsforgalmat a H7-es HÉV csepeli vonalszakaszán. A Szent Imre tér állomásról induló szerelvény ajtajába beszorult egy utas táskája, majd a jármű elindulása után bekövetkező baleset következtében a jármű métereken keresztül vonszolta magával a szerencsétlenül járt nőt.