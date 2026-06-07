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holttest

Bomló holttest bűze terjengett a lépcsőházban: napok óta halott lehetett a csepeli férfi

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A gyomorforgató szag miatt a szomszédok végül rendőrt hívtak. A helyszínelők csak a tűzoltók segítségével, az ablakon át tudtak bejutni a második emeleti lakásba. Odabent egy férfi holttestére bukkantak, a haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.
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Elviselhetetlen bűz áradt Csepelen, a Rakéta utcai egyik társasházának lépcsőházban, emiatt a lakók értesítették a rendőrséget. Mivel a lakásba nem tudtak bejutni, a helyszínelőket a tűzoltók emelték be az ablakon keresztül a második emeleti ingatlanba, ahol egy férfi holttestét találták meg. A Tények.hu információi szerint az áldozat két nővel lakott együtt, akiket napok óta senki sem látott, ráadásul a lakást teljesen felforgatták.

csepeli lakásban bukkantak a holttestére
Már napok óta halott lehetett a férfi, akinek egy csepeli lakásban bukkantak a holttestére 
Fotó: részlet a Tények videójából

Napok óta lehetett a lakásban a holttest

Emelőkosárból másztak be a fehér ruhás helyszínelők a második emeleti lakásba szombat este. Az ingatlanban rábukkantak a tulajdonos bomlásnak indult testére, valószínűleg több napja halott lehetett. 

A szomszédok szerint sok gond volt az áldozattal, aki beteges volt és sokat ivott. Elmondásuk alapján a férfi két nővel élt együtt és gyakorta hangosan veszekedtek. A lakótársak azonban napokkal korábban felszívódtak. 

A TV2 hírműsora úgy tudja, a rendőrség több mint 12 órája nyomoz a felforgatott lakásban és a ház előtti területet is kordonokkal zárták le, így próbálják kideríteni, mi történhetett a férfivel. A Tények kérdésére a BRFK azt válaszolta, jelenleg közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a haláleset körülményeit.

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