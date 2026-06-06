Megtört az apa: végül elárulta, hova rejtette fia holttestét

Horrorisztikus bűncselekményre derült fény a Pest vármegyei Csemőn, miután egy férfi beismerte, hogy halálra éheztette 21 éves, Down-szindrómás fiát, majd a holttestét egy elhagyatott kútaknába rejtette – számolt be a Blikk.hu. A TV2 Tények információi szerint a fiatalról korábban az édesanyja gondoskodott Cegléden, ám a nő agyvérzése után a fiú az apjához került. Bár a férfi már ezt megelőzően is olyan súlyosan bántalmazta a gyermeket, hogy az majdnem az életébe került, a hatóságok valamilyen okból mégis újból nála helyezték el a fiatalt.

A csemői elhagyatott kútban találtak rá az elrejtett holttestre

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Kútba dobta fia holttestét

Az apa a havi 60 ezer forintos ápolási díjat éveken át rendszeresen felvette, de a fiával egyáltalán nem törődött. A kiszolgáltatott, kórosan alultáplált fiatalember végül 2025 áprilisában halt meg a folyamatos éheztetés miatt.

Apja a hatóságok értesítése helyett a holttestet egy műanyag zsákba csomagolta, és egy elhagyatott kútba dobta, miközben a fia után járó állami támogatást a gyilkosság után is folyamatosan felvette.

A fiút csaknem egy évig eltűntként keresték a hatóságok. A fordulatot a rendőrség egy újabb kihallgatása hozta meg, amely során a férfi megtört, és beismerte a gyilkosságot, valamint megnevezte a holttest rejtekhelyét is. A rendőrök a vallomás alapján megtalálták a maradványokat a kútaknában. A férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás, amiért élete végéig börtönbe kerülhet.