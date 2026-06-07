Tragikus végkifejlet: holtan találták meg az eltűnt fiatal, szigetvári nőt

Lakatos Rebeka Zoltána felkutatásában a család a közösségi média erejében bízott: az édesanya által megosztott fotót és a körözési felhívást közel ezren terjesztették a neten, valamint a civil eltűntkereső csoportok is azonnal akcióba léptek. A rendőrség azóta eltávolította honlapjáról a nő körözési adatlapját, a keresőcsoportok tagjai pedig megerősítették a gyászhírt, miszerint Rebeka életét vesztette, és már csak a holttestét sikerült megtalálni – írta a Bama.hu.

Sajnos már csak a holtteste került elő az eltűnt nőnek (illusztráció)

Fotó: Pexels/Aleksandra Łada

Holttestet találtak Csepelen

Korábban írtunk róla, hogy egy társasházi lakásból áradó gyomorforgató bűz miatt hívták ki a rendőröket a gyanakvó szomszédok, a hatóságok pedig végül csak a tűzoltók közreműködésével, az ablakon keresztül tudtak behatolni a zárt ingatlanba. A lakásban egy férfi élettelen teste feküdt, a nyomozók pedig jelenleg is nagy erőkkel vizsgálják a tragédia egyelőre tisztázatlan körülményeit.