Horror az osztrák erdőben: évekig titkolta a fej nélküli holttestet a vadász

Sokkoló rejtély borzolja a kedélyeket Ausztriában. A stájerországi Murtal járásban található Bretsteingraben erdejében találta meg a holttestet az erdőtulajdonos, aki egyben szenvedélyes vadász is. A férfi azzal magyarázta a csaknem tízéves hallgatását, hogy a vadon élő állatok nyugalma érdekében nem akarta felbolygatni a területet egy nagyszabású rendőrségi helyszíneléssel. Emiatt döntött úgy, hogy csak tavaly értesíti a hatóságokat – írja az ORF cikke alapján a Vaol.hu.

Ismeretlen férfi holttestét rejtette az osztrák erdő Fotó: AI illusztráció

Bármilyen furcsán is hangzik ez az átlagember számára, a detektívek szerint az indoklás a körülményekhez képest teljesen elfogadható. Andreas Dirnberger nyomozó kiemelte, hogy bár az eset valóban rendkívül szokatlan, ebben a családban a vadászat annyira központi és meghatározó elem, hogy a magyarázat a saját értékrendjük szerint logikusnak és hihetőnek tűnik.

Ismeretlen férfi holttestét rejtette az erdő

A Leobeni Ügyészség által elrendelt antropológiai vizsgálatok és szakértői vélemények alapján a rejtélyes áldozat egy 40 és 60 év közötti, 160-170 centiméter magas férfi lehetett, aki valamikor 2014 és 2019 között vesztette életét.

A halál pontos oka egyelőre tisztázatlan. A maradványokon nem találtak friss sérülésekre utaló nyomokat, ugyanakkor a rendőrség továbbra sem zárja ki egy esetleges erőszakos bűncselekmény lehetőségét.

Az áldozat azonosítása azonban falakba ütközik: a DNS-vizsgálatok ellenére sem az osztrák, sem az eltűnt személyek nemzetközi nyilvántartásában nem találtak egyezést.

Hátborzongató részlet: hiányzik a koponya

A nyomozók dolgát tovább nehezíti, hogy a helyszínen csak az áldozat bizonyos csontmaradványai kerültek elő, a koponyája azonban hiányzik. A hatóságok számára továbbra is teljes rejtély, hogy hova tűnhetett a testrész, és miért nincs a többi csont mellett. Nem tudni, hogy vadállatok hordták-e el, vagy valami egészen más áll a háttérben.

Német szál vezethet el a megoldáshoz

Az ügy megoldásához az áttörést a helyszínen talált személyes tárgyak – ruházat és kerékpár – hozhatják meg, amelyek egyértelműen Németországba vezetnek. Az osztrák hatóságok ezért most kiemelten vizsgálják, hogy a rejtélyes férfi Németországból származott-e, vagy legalábbis szoros szálak fűzték-e az országhoz a halálát megelőző években.