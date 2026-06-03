Búvárok találtak rá egy fiatal fiú holttestére a Debreceni-tónál – képek

Megrázó tragédia történt Hejőkeresztúrban, a Debreceni-tónál, ahol három fiatalkorú fiú indult fürdőzni a tóhoz. A vidám kirándulás azonban végzetes fordulatot vett, amikor az általuk használt vízibicikli süllyedni kezdett, és a baleset után az egyik fiatal holttestét már csak a búvárok tudták kiemelni a vízből – írta a Boon.hu.

Búvárok emelték ki a holttestet a tóból

Fotó: Neptun

Búvárok hozták felszínre az eltűnt fiú holttestét

A Hejőkeresztúron történt tragédia részleteiből kiderült, hogy a fiatalok egy parton kikötött, idegen tulajdonban lévő vízibiciklivel mentek be a tóra. A jármű a parttól körülbelül 60-70 méterre hirtelen süllyedni kezdett. Bár két fiúnak sikerült kiúsznia a partra, harmadik társuk elmerült és eltűnt a vízben.

A Neptun Mentőcsapat búváregysége azonnal a helyszínre sietett, és keresőcsónakkal, szonárral, valamint kutatóbúvárokkal kezdték meg a mentést.

Az esti órákban ugyan rábukkantak az elsüllyedt vízibiciklire, a fiút azonban ekkor még nem találták meg. A keresés szerda hajnalban folytatódott, amikor a szonár végül jelezte a tinédzser helyzetét a tó medrében, a búvár pedig percek alatt a felszínre hozta a kisfiú élettelen testét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása szerint az idegenkezűség gyanúja nem merült fel, így a Tiszaújvárosi Rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

A fiatalok nem viseltek mentőmellényt és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő.

A szakemberek a tragédia kapcsán újra figyelmeztetnek: a természetes vizeken még a gyakorlott úszóknak is életmentő lehet a mentőmellény használata. A mentésről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Korábban beszámoltunk róla, hogy bár a skót hatóságok hivatalosan már lezárták az ügyet, egy magyar nő panasza nyomán újraindulhat a vizsgálat a Huszti ikrek tragikus halála ügyében, mivel a bejelentő szerint a helyi rendőrség és az ügyészség nem végzett alapos munkát, amikor balesetnek minősítette az esetet.