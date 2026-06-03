Kutyás pulóvert viselő férfi holttestére bukkantak Nyírbátorban

A rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében indított eljárást, miután május végén egy ismeretlen személyazonosságú férfi holttestére bukkantak Hajdú-Bihartól nem messze. A hivatalos körözési adatlap szerint a maradványokat május 26-án találták meg Nyírbátornál. A hatóságok leírása alapján az elhunyt körülbelül 176–180 centiméter magas, közepes testalkatú férfi lehetett, akinek kerekded fejformája, valamint átlagos hosszúságú, őszesbarna haja volt – írta a Haon.hu.

Ismeretlen holttestet találtak

Fotó: Pexels/Cottonbro

Kutyás pulóveres holttestet találtak

A ruházati leírás alapján az elhunyt egy szürke, kutyás mintás pulóvert viselt, amely alatt egy sötétkék, „Coloplast” feliratú póló volt. Emellett sötétkék melegítőnadrágot, valamint egy fehér-kék színű boxeralsót hordott.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen érdemi információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, vagy a közzétett részletek és ruhadarabok alapján felismerni véli a férfit, haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségen.

Korábban beszámoltunk róla, hogy tragédiába torkollott három fiatalkorú fiú vízibiciklizése a hejőkeresztúri Debreceni-tónál, ahol a jármű elsüllyedése után két fiatal még ki tudott menekülni, harmadik társuk holttestét azonban már csak a kutatóbúvárok tudták kiemelni a vízből.