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holttest

Kutyás pulóvert viselő férfi holttestére bukkantak Nyírbátorban

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Újabb ismeretlen elhunyt azonosítása érdekében tettek közzé felhívást a hatóságok. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi holttestét Hajdú-Bihartól nem messze találták meg.
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A rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében indított eljárást, miután május végén egy ismeretlen személyazonosságú férfi holttestére bukkantak Hajdú-Bihartól nem messze. A hivatalos körözési adatlap szerint a maradványokat május 26-án találták meg Nyírbátornál. A hatóságok leírása alapján az elhunyt körülbelül 176–180 centiméter magas, közepes testalkatú férfi lehetett, akinek kerekded fejformája, valamint átlagos hosszúságú, őszesbarna haja volt – írta a Haon.hu.

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Ismeretlen holttestet találtak
Fotó: Pexels/Cottonbro

Kutyás pulóveres holttestet találtak

A ruházati leírás alapján az elhunyt egy szürke, kutyás mintás pulóvert viselt, amely alatt egy sötétkék, „Coloplast” feliratú póló volt. Emellett sötétkék melegítőnadrágot, valamint egy fehér-kék színű boxeralsót hordott.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen érdemi információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, vagy a közzétett részletek és ruhadarabok alapján felismerni véli a férfit, haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségen.

Korábban beszámoltunk róla, hogy tragédiába torkollott három fiatalkorú fiú vízibiciklizése a hejőkeresztúri Debreceni-tónál, ahol a jármű elsüllyedése után két fiatal még ki tudott menekülni, harmadik társuk holttestét azonban már csak a kutatóbúvárok tudták kiemelni a vízből.

 

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