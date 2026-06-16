Még mindig azonosítatlan a Sóstói-erdő áldozata

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai évek óta nagy erőkkel keresik a választ arra, hogy ki lehetett az a fiatal férfi, akinek földi maradványaira a közkedvelt kirándulóhely egyik eldugott részén bukkantak rá. A hátborzongató felfedezés óta az ismeretlen holttest ügye a körözési toplisták állandó szereplőjévé vált, ám a személyazonosságát övező sűrű homályt a mai napig nem sikerült eloszlatni – írta a Szon.hu.

A holttest azonosítása még nem járt sikerrel

Fotó: MW archív

A kriminalisztikai szakértők megállapításai szerint az elhunyt halála hetekkel a megtalálása, vagyis 2024. június 3-a előtt következhetett be. Az alapos helyszíni szemle és az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok alapján az áldozat egy 20–30 év közötti, körülbelül 170 centiméter magas, sötétbarna hajú, rövid szakállat viselő férfi volt, akinek pontos személyazonosságát a fogazata alapján is próbálják meghatározni.

Ismeretlen holttest az erdő sűrűjében

A nyomozók abban bíznak, hogy a férfi jellegzetes személyes tárgyai vagy ruházata végül megszólaltatják valakinek a lelkiismeretét, vagy felébresztik egy aggódó hozzátartozó emlékeit.

Az elhunytnál a megtalálásakor egy fekete FILA márkájú hátizsákot, valamint egy kék-fekete övtáskát találtak, a halálakor pedig sötétkék cipzáras felsőt, világoskék farmernadrágot és masszív bakancsot viselt.

A hatóságok tapasztalatai szerint az ilyen megrekedt ügyekben gyakran egyetlen apró, addig lényegtelennek hitt részlet, egy ismerős ruhadarab vagy egy elveszettnek hitt ismerős hiánya hozza el az áttörést.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a nyomozás lezárásához

Bár a holttest megtalálása óta több mint két év telt el, a nyomozás korántsem zárult le, a rendőrség nem adja fel a küzdelmet, hogy visszaadja az elhunyt nevét és méltóságát. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomatékosan kéri mindazokat, akik a közzétett személyleírás vagy a tárgyak alapján felismerni vélik a szerencsétlenül járt fiatalt, vagy bármilyen érdemi információval rendelkeznek a múltjáról, haladéktalanul jelentkezzenek a hatóságoknál, hogy ez a megrázó rejtély végre megnyugtató választ kaphasson.