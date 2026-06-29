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holttest

15 éves fiú holttestét találták meg egy tóban – a hatóságok a nyílt vizek veszélyeire figyelmeztetnek

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Több halálos baleset is történt az Egyesült Királyságban a rendkívüli meleg időjárás idején. Egy 15 éves fiú holttestét hétfőn találták meg a Manchester közelében fekvő Clifton Country Park tavában, miután szombaton vízbe fulladt.
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holttestvízbe fulladásAnglia

A holttestet hétfőn emelték ki a Manchester közelében található Clifton Country Park tavából, miután egy 15 éves fiú szombaton vízbe fulladt. A Greater Manchester-i Rendőrség közlése szerint a hivatalos azonosítás még nem történt meg, de a fiú családját már értesítették a fejleményről, és speciális szakemberek segítik őket – számolt be róla a Mirror.

A holttestet búvárok találták meg a Clifton Country Park tavában, miután a fiú szombaton eltűnt (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A holttestet búvárok találták meg a Clifton Country Park tavában, miután a fiú szombaton eltűnt (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A mentőszolgálatokat szombaton 16:51-kor riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy a fiú bajba került a vízben. A holttestet hétfőn a North West Under Water Search and Marine Unit búvár keresőegysége emelte ki a tóból.

Dave Ogden nyomozó felügyelő közölte, hogy a tragédia kapcsán nem merült fel idegenkezűség gyanúja, ugyanakkor az eset fájdalmas emlékeztető arra, milyen veszélyeket rejtenek a természetes vizek. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy a hét második felére várható újabb meleg időszakban kerüljék a víztározókba, folyókba, csatornákba és tavakba történő fürdőzést, és fokozottan ügyeljenek a biztonságra.

Holttestek kerültek elő több brit helyszínen is

A hétvégén egy másik, szintén 15 éves fiú holttestét is kiemelték a Manchester keleti részén található Cowbury-víztározóból. Egy különálló esetben pedig egy 55 éves nő vesztette életét, miután bement egy medencébe a West Midlands térségében található Sandwell Valley Country Parkban.

Az elmúlt napokban további halálos vízi balesetek is történtek az Egyesült Királyságban. Meghalt egy 13 éves fiú Leicestershire megyében, egy 22 éves férfi holttestét a Severn folyóból emelték ki Shrewsbury közelében, valamint egy újabb 15 éves fiú is életét vesztette Southampton közelében.

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