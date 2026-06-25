Súlyos hiányosságokat tártak fel egy angliai kórházban, több holttest bomlásnak indult

Súlyos hiányosságokat állapított meg az angliai Nottingham University Hospitals NHS Trust két kórházának bonctermi működésében a Human Tissue Authority (HTA). A vizsgálat szerint nyolc holttest előrehaladott bomlási állapotba került, mert nem állt rendelkezésre elegendő fagyasztókapacitás – számolt be róla a BBC.

A holttestek tárolásával kapcsolatban több súlyos hiányosságot állapított meg a brit hatóság (képünk illusztráció)

Fotó: ROLAND DE COURSON / AFP

A 2026 márciusában tartott, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzés során a HTA három kritikus, hat súlyos és egy kisebb hiányosságot azonosított a Queen's Medical Centre és a City Hospital bonctermi szolgáltatásainál.

Miért indult bomlásnak több holttest?

A jelentés szerint mindkét kórházban elfogyott a fagyasztóhely, ezért több elhunytat csak hűtött helyiségben tudtak elhelyezni. Nyolc holttestet emiatt nem szállítottak időben fagyasztóba, ami előrehaladott bomlási folyamatokhoz vezetett.

Az ellenőrzés azt is megállapította, hogy egyes csecsemőboncolásokat nem a kijelölt boncteremben, hanem egy nem megfelelően szellőző laboratóriumban végeztek, ahol a segítő személyzet nem rendelkezett bonctermi szakképzettséggel.

A holttestek azonosításánál is hibákat találtak

A HTA szerint a légmentesen lezárt hullazsákok átadásakor nem minden esetben ellenőrizték az elhunytak azonosító csuklópántját. Az azonosítás sokszor kizárólag a kísérő dokumentáció alapján történt, ami növelte annak kockázatát, hogy tévesen adják át a holttestet a temetkezési szolgáltatóknak.

Egy audit arra is rámutatott, hogy a jelentésköteles incidensek több mint felét nem továbbították a felügyeleti hatóságnak.

Korábbi esetek is napvilágra kerültek

A bonctermi működés vizsgálata azt követően indult el, hogy egy 2016-ban halva született csecsemő családja megismerte a halál utáni ellátás körülményeit. Az ezt követő vizsgálatok további súlyos mulasztásokat tártak fel.

A feltárt esetek között szerepelt:

egy korai terhességi korban elhunyt magzat klinikai hulladékként történő megsemmisítése;

egy másik csecsemő holttestének téves átadása a temetkezési szolgáltatónak;

egy elhunyt édesanya holttestének olyan mértékű állapotromlása, hogy családját lebeszélték a búcsúztatás előtti megtekintésről.

A kórház vezetése elismerte a hiányosságokat, és közölte, hogy intézkedési tervet dolgozott ki a bonctermi szolgáltatások javítására. Anthony May vezérigazgató bocsánatot kért az érintett családoktól, hangsúlyozva, hogy az elhunytak méltóságának megőrzése ugyanolyan fontos, mint az életük során nyújtott ellátás.

Közben a rendőrség külön nyomozást is folytat a bonctermi működéssel kapcsolatban. Az ügyben két férfit hivatali visszaélés gyanújával őrizetbe vettek, majd óvadék ellenében szabadlábra helyeztek.