Súlyos hiányosságokat tártak fel egy angliai kórházban, több holttest bomlásnak indult

Súlyos hiányosságokat állapított meg az angliai Nottingham University Hospitals NHS Trust két kórházának bonctermi működésében a Human Tissue Authority (HTA). A vizsgálat szerint nyolc holttest előrehaladott bomlási állapotba került, mert nem állt rendelkezésre elegendő fagyasztókapacitás – számolt be róla a BBC.
A 2026 márciusában tartott, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzés során a HTA három kritikus, hat súlyos és egy kisebb hiányosságot azonosított a Queen's Medical Centre és a City Hospital bonctermi szolgáltatásainál.
Miért indult bomlásnak több holttest?
A jelentés szerint mindkét kórházban elfogyott a fagyasztóhely, ezért több elhunytat csak hűtött helyiségben tudtak elhelyezni. Nyolc holttestet emiatt nem szállítottak időben fagyasztóba, ami előrehaladott bomlási folyamatokhoz vezetett.
Az ellenőrzés azt is megállapította, hogy egyes csecsemőboncolásokat nem a kijelölt boncteremben, hanem egy nem megfelelően szellőző laboratóriumban végeztek, ahol a segítő személyzet nem rendelkezett bonctermi szakképzettséggel.
A holttestek azonosításánál is hibákat találtak
A HTA szerint a légmentesen lezárt hullazsákok átadásakor nem minden esetben ellenőrizték az elhunytak azonosító csuklópántját. Az azonosítás sokszor kizárólag a kísérő dokumentáció alapján történt, ami növelte annak kockázatát, hogy tévesen adják át a holttestet a temetkezési szolgáltatóknak.
Egy audit arra is rámutatott, hogy a jelentésköteles incidensek több mint felét nem továbbították a felügyeleti hatóságnak.
Korábbi esetek is napvilágra kerültek
A bonctermi működés vizsgálata azt követően indult el, hogy egy 2016-ban halva született csecsemő családja megismerte a halál utáni ellátás körülményeit. Az ezt követő vizsgálatok további súlyos mulasztásokat tártak fel.
A feltárt esetek között szerepelt:
- egy korai terhességi korban elhunyt magzat klinikai hulladékként történő megsemmisítése;
- egy másik csecsemő holttestének téves átadása a temetkezési szolgáltatónak;
- egy elhunyt édesanya holttestének olyan mértékű állapotromlása, hogy családját lebeszélték a búcsúztatás előtti megtekintésről.
A kórház vezetése elismerte a hiányosságokat, és közölte, hogy intézkedési tervet dolgozott ki a bonctermi szolgáltatások javítására. Anthony May vezérigazgató bocsánatot kért az érintett családoktól, hangsúlyozva, hogy az elhunytak méltóságának megőrzése ugyanolyan fontos, mint az életük során nyújtott ellátás.
Közben a rendőrség külön nyomozást is folytat a bonctermi működéssel kapcsolatban. Az ügyben két férfit hivatali visszaélés gyanújával őrizetbe vettek, majd óvadék ellenében szabadlábra helyeztek.
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