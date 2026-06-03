A Debreceni-tó után a Sió-csatornából is egy holttestet emeltek ki

Néhány órával azt követően, hogy megírtuk, búvárok találtak rá egy fiatal fiú holttestére a hejőkeresztúri Debreceni-tóban, ismét egy vízi tragédiáról érkezett hír. A Sonline.hu számolt be az ügy részleteiről a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.

A Sió-csatorna vízén lebegett a férfi holtteste Fotó: illusztráció/Pexels

A víz felszínén lebegett a holttest

Kedden délután négy óra körül érkezett lakossági bejelentés a rendőrségre egy vízen lebegő testről. A helyszínre érkező egységek egy 60 év körüli, székesfehérvári lakos holttestét emelték ki a Sió-csatornából. Az elsődleges adatok szerint az áldozat vízbe fulladt. A rendőrség sajtóügyelete közölte: a helyszíni szemle során bűncselekményre utaló nyomot nem találtak. Az eset pontos körülményeit a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

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