Egy tizenöt éves fiú holttestét húzták ki a folyóból, gyilkosságra gyanakszanak a hatóságok

Egy tragikus fordulat végére érhet a hat hete eltűnt Devon megyei tinédzser keresése, miután szerda délután egy holttestet emeltek ki a folyóból – közölte a Daily Mail. A 15 éves Taylor Charlatant utoljára május 8-án este, 22 óra 41 perckor látták a barnstaplei Tarka Szabadidőközpont és a Seven Brethren parkoló közelében található gyalogúton. A térfigyelő kamerák felvételei szerint a fiú a Taw folyó irányába indult el, ám az azóta eltelt másfél hónapban sem a hatóságoknak, sem a helyi önkéntes csoportoknak nem sikerült a nyomára bukkanniuk. A kamasz az eltűnése óta töltötte be a 15. életévét.

Holttestet találtak a River Taw-ban a hat hete eltűnt devoni tinédzser keresése közben (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Megtalálták a keresett holttestet

A Devon és Cornwall-i Rendőrség csütörtöki bejelentése szerint a nyomozásban döntő fordulat történt:

Sticklepath közelében emberi maradványokat találtak a Taw folyóban.

A hatóságokat szerda délután 16 óra 20 perc körül riasztották a helyszínre, ahonnan nem sokkal később ki is emelték a holttestet. A rendőrség azonnal értesítette Taylor családját a fejleményekről, bár a holttest hivatalos azonosítása még nem történt meg. A nyomozók csütörtökön is a helyszínen maradtak, hogy további vizsgálatokat végezzenek.

A rendőrség szóvivője kiemelte, tisztában vannak azzal, hogy a hír megrázza a helyi közösséget, éppen ezért arra kérték a lakosságot, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, és várják meg a hivatalos tájékoztatást.

Hozzátette, hogy a gyászoló családot szakorvosok és speciális tisztviselők támogatják, és nyomatékosan kérték a sajtót és a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban.

Az ügyben korábban, június 12-én már letartóztattak egy 20 éves férfit gyilkosság gyanújával, akit a kihallgatása után szeptemberig óvadék ellenében szabadlábra helyeztek.

Taylor szülei korábban kétségbeesett nyilvános felhívásban könyörögtek fiuk hazatéréséért. Édesanyja, Zoe úgy fogalmazott, hogy teljesen felemészti az aggodalom és a tehetetlenség, míg édesapja, Alex egy szerető, hűséges és különleges fiúként jellemezte Taylort, akit az egész család mindennél jobban várt haza.