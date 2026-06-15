Holttestet találtak egy szállodai szobában

Egy kolozsvári hotelben találtak rá hétfőn egy 45 éves, külföldi nőre, aki addigra már nem élt. A holttest a szálloda egyik szobájában volt, a știridecluj.ro beszámolója szerint a hotel menedzsere fedezte fel, majd rögtön értesítette a hatóságokat a Maszol.ro információi szerint.
Erőszakra, bűncselekményre utaló nyomokat első ránézésre nem láttak a turista földi maradványain.
A halál pontos okát viszont még nem tudni, ezt csak a boncolás után állapíthatják meg. A romániai hatóságok eljárást indítottak az ügy körülményeinek tisztázására.
Testvére szerint meghalt Fülöp István, de a holtteste még nem került elő
Keresőkutyákkal, hőkamerás drónokkal és speciális mentőegységekkel kutattak napokig egy rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal után. Fülöp Istvánt nagy erőkkel keresték a hatóságok és az önkéntes mentőszervezetek is. Részletekért kattintson ide!
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