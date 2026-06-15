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holttest

Holttestet találtak egy szállodai szobában

2 órája
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Holtan találtak egy turistát Romániában, Kolozsvárott. Egy 45 éves nő holtteste került elő.
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Egy kolozsvári hotelben találtak rá hétfőn egy 45 éves, külföldi nőre, aki addigra már nem élt. A holttest a szálloda egyik szobájában volt, a știridecluj.ro beszámolója szerint a hotel menedzsere fedezte fel, majd rögtön értesítette a hatóságokat a Maszol.ro információi szerint.

Női holttest került elő egy szállodai szobából
Női holttest került elő egy szállodai szobából 
Fotó: TREEDEO.ST / Pexels.com

Erőszakra, bűncselekményre utaló nyomokat első ránézésre nem láttak a turista földi maradványain. 

A halál pontos okát viszont még nem tudni, ezt csak a boncolás után állapíthatják meg. A romániai hatóságok eljárást indítottak az ügy körülményeinek tisztázására.

Testvére szerint meghalt Fülöp István, de a holtteste még nem került elő

Keresőkutyákkal, hőkamerás drónokkal és speciális mentőegységekkel kutattak napokig egy rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal után. Fülöp Istvánt nagy erőkkel keresték a hatóságok és az önkéntes mentőszervezetek is. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
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  • fizikai bántalmazás, 
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joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

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