Élve égett el a dömsödi csatornánál a szerencsétlenül járt horgász

Sajtóinformációk szerint az áldozat éppen a parton tartózkodott, amikor modern, könnyű anyagból készült horgászbotjával túl közel került a vasúti nagyfeszültségű vezetékhez. A több tízezer voltos áram miatt a kialakuló elektromos ív azonnal végzetes égési sérüléseket okozott a férfinek. A környéken megdöbbent minden horgász, a helyi horgászbolt vezetője pedig arra figyelmeztetett, hogy a mai felszerelések anyaga miatt életveszélyes a vezetékek alatt pecázni – írta a Bors.

Belehalt sérüléseibe a horgász

Fotó: Laura Stanley/pexels

Sokkolta a helyi horgász társadalmat a tragédia

A baleset miatt a hatóságok az érintett vasútvonal mindkét vágányát teljes szélességében lezárták, ami miatt a vonatközlekedés is hosszú órákra megbénult. A rendőrség hivatalos vizsgálatot indított, hogy pontosan tisztázza a dömsödi csatornánál történt halálos baleset körülményeit.

A legtöbb mai horgászbot karbonszálakból, expoxigyantából és esetleg ahhoz kever nanorészecskékből épül fel. Az ilyen botokon gyakran látni a jelzést, hogy viharban sem szabad használni ezeket, ugyanis szinte vonzzák a villámokat. Az modern horgászbotok rendkívül jól vezetik az áramot, ezért magasfeszültségű vezeték mellett sem szabad használni őket.

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