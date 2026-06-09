Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami történik Oroszországban – teljesen megváltozott Putyin viselkedése

Sport

Szoboszlai ezzel a szuperautóval érkezhetett Debrecenbe, egyből kitört a kommentháború – videó

horgász

Élve égett el a dömsödi csatornánál a szerencsétlenül járt horgász

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halálos tragédia rázta meg a Dömsöd környékén élőket, miután egy óvatlan mozdulat következtében életét vesztette egy férfi a helyi csatornánál. A vasúti felsővezetékek közelében szerencsétlenül járt horgász olyan súlyos áramütést szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
horgászdömsödi csatornánáldömsödfelsővezetékhorgászbottragédia

Sajtóinformációk szerint az áldozat éppen a parton tartózkodott, amikor modern, könnyű anyagból készült horgászbotjával túl közel került a vasúti nagyfeszültségű vezetékhez. A több tízezer voltos áram miatt a kialakuló elektromos ív azonnal végzetes égési sérüléseket okozott a férfinek. A környéken megdöbbent minden horgász, a helyi horgászbolt vezetője pedig arra figyelmeztetett, hogy a mai felszerelések anyaga miatt életveszélyes a vezetékek alatt pecázni – írta a Bors.

horgász, horgászat, horog, pecás, hal (illusztráció)
Belehalt sérüléseibe a horgász
Fotó: Laura Stanley/pexels

Sokkolta a helyi horgász társadalmat a tragédia

A baleset miatt a hatóságok az érintett vasútvonal mindkét vágányát teljes szélességében lezárták, ami miatt a vonatközlekedés is hosszú órákra megbénult. A rendőrség hivatalos vizsgálatot indított, hogy pontosan tisztázza a dömsödi csatornánál történt halálos baleset körülményeit.

A legtöbb mai horgászbot karbonszálakból, expoxigyantából és esetleg ahhoz kever nanorészecskékből épül fel. Az ilyen botokon gyakran látni a jelzést, hogy viharban sem szabad használni ezeket, ugyanis szinte vonzzák a villámokat. Az modern horgászbotok rendkívül jól vezetik az áramot, ezért magasfeszültségű vezeték mellett sem szabad használni őket.

Korábban beszámoltunk róla, hogy biciklis rendőrök fogtak el egy agresszív szatírt, aki a Margitszigeten, a zenélő szökőkút közelében fiatalok előtt mutogatta magát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!