Olyan brutális gyilkosságról tárgyaltak Nyíregyházán, hogy még a bíró is elborzadt

A tárgyalóteremben síri csend lett, amikor a bíró összegezte a szakértői vizsgálatok eredményét. A vádlott asszony lehajtotta a fejét, majd elsírta magát. Az ügy középpontjában egy fiatal nő halála áll, akit a vád szerint saját édesanyja és annak élettársa horrorisztikus módon ölt meg, a nő vízbe fojtotta a lányát. A Szon.hu számolt be a vérfagyasztó részletekről.

Valóságos horror, ahogy meggyilkolták a magatehetetlen lányt

Fotó: KM-archív /Szon.hu

Horrortörténetnek nevezte az ügyet a bíró

A Nyíregyházi Törvényszéken szerdán folytatódott a büntetőeljárás, amelyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat. A vádlott és élettársa 2016 óta éltek együtt Piricsén, ahol közösen nevelték a nő mentálisan sérült lányát. A fiatal nő korábban a nyírbátori Éltes Mátyás-iskola tanulója volt.

A bíró a genetikai szakértő vélemény ismertetése közben úgy fogalmazott:

Ha ez igaz, akkor ez egy horrortörténet

– adott hangot a megdöbbenésének dr. Stál József törvényszéki bíró.

A kijelentés hallatán a vádlott sírva fakadt, majd halkan annyit mondott:

Szerintem is.

A vádirat: a fürdőkádban halt meg

A vádirat szerint 2022. július 7-én este a vádlottak a fiatal nőt a házuk fürdőszobájába vitték, majd vizet engedtek a fürdőkádba.

Az ügyészség szerint az anya a lány lábait fogta, míg az élettársa a fejét és a nyakát tartotta a víz alatt addig, amíg a sértett megfulladt.

A vád szerint ezt követően feltakarították a helyszínt, majd csak később értesítették a mentőket. A per eredetileg két vádlott ellen indult, azonban a nő élettársa tavaly ősszel meghalt, így az eljárásban már csak az asszony felelősségét vizsgálják.

Megváltozott a vádlott vallomása

A korábbi tárgyalásokon a nő nem tett terhelő vallomást élettársára, idén januárban azonban már arról beszélt, hogy sajnálja, amiért eddig védte a férfit. Azt állította, amikor belépett a fürdőszobába, azt látta, hogy a férfi a lánya nyakát fogja. A bíró kérdésére, hogy szerinte az élettársa megölte-e a lányt, azt válaszolta, hogy sokáig azt hitte baleset volt, de most már semmit sem tud.