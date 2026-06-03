Olyan brutális gyilkosságról tárgyaltak Nyíregyházán, hogy még a bíró is elborzadt

A tárgyalóteremben síri csend lett, amikor a bíró összegezte a szakértői vizsgálatok eredményét. A vádlott asszony lehajtotta a fejét, majd elsírta magát. Az ügy középpontjában egy fiatal nő halála áll, akit a vád szerint saját édesanyja és annak élettársa horrorisztikus módon ölt meg, a nő vízbe fojtotta a lányát. A Szon.hu számolt be a vérfagyasztó részletekről.
Horrortörténetnek nevezte az ügyet a bíró
A Nyíregyházi Törvényszéken szerdán folytatódott a büntetőeljárás, amelyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat. A vádlott és élettársa 2016 óta éltek együtt Piricsén, ahol közösen nevelték a nő mentálisan sérült lányát. A fiatal nő korábban a nyírbátori Éltes Mátyás-iskola tanulója volt.
A bíró a genetikai szakértő vélemény ismertetése közben úgy fogalmazott:
Ha ez igaz, akkor ez egy horrortörténet
– adott hangot a megdöbbenésének dr. Stál József törvényszéki bíró.
A kijelentés hallatán a vádlott sírva fakadt, majd halkan annyit mondott:
Szerintem is.
A vádirat: a fürdőkádban halt meg
A vádirat szerint 2022. július 7-én este a vádlottak a fiatal nőt a házuk fürdőszobájába vitték, majd vizet engedtek a fürdőkádba.
Az ügyészség szerint az anya a lány lábait fogta, míg az élettársa a fejét és a nyakát tartotta a víz alatt addig, amíg a sértett megfulladt.
A vád szerint ezt követően feltakarították a helyszínt, majd csak később értesítették a mentőket. A per eredetileg két vádlott ellen indult, azonban a nő élettársa tavaly ősszel meghalt, így az eljárásban már csak az asszony felelősségét vizsgálják.
Megváltozott a vádlott vallomása
A korábbi tárgyalásokon a nő nem tett terhelő vallomást élettársára, idén januárban azonban már arról beszélt, hogy sajnálja, amiért eddig védte a férfit. Azt állította, amikor belépett a fürdőszobába, azt látta, hogy a férfi a lánya nyakát fogja. A bíró kérdésére, hogy szerinte az élettársa megölte-e a lányt, azt válaszolta, hogy sokáig azt hitte baleset volt, de most már semmit sem tud.
Megkínozhatták a lányt a halála előtt
A szerdai tárgyalás egyik legmegrázóbb része a szakértői bizonyítékok ismertetése volt. A genetikai vizsgálatok eredményei alapján a nyomozás során több olyan nyomot is rögzítettek, amelyek arra utalnak, hogy a lányt a halála előtt súlyosan bántalmazhatták. A részleteket a bíróság kegyeleti okokból nem ismertette teljes egészében. A bíró ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a bizonyítékok alapján rendkívül súlyos cselekmény képe rajzolódik ki.
Életfogytiglant kér az ügyészség
Az ügyészség álláspontja szerint a vádlott különös kegyetlenséggel, fogyatékossága miatt védekezésre korlátozottan képes személy sérelmére követte el a bűncselekményt. A főügyészség indítványa szerint a nőre életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni, és legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyben a bizonyítási eljárás tovább folytatódik a Nyíregyházi Törvényszéken.
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