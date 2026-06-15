Orvosi műhibaperek „áldozata” lett Horváth Éva

Horváth Éva élete teljesen megváltozott a Balin elszenvedett súlyos motorbalesete után: a lábát helyreállító műtétek nem sikerültek, a járása továbbra is bizonytalan, lábmerevítőt kell viselnie, és mozgássérült kártyát is igényelnie kellett – írja a Blikk. Az orvosok szerint egy újabb beavatkozás javíthatna az állapotán, de ő nem vállalja az ezzel járó hosszú rehabilitációt. A baleset pontos körülményei egyébként máig tisztázatlanok, a modell maga sem tudja pontosan, mi történt vele. Eközben a magánéletében is nagy változás történt: véget ért a párkapcsolata, bár némi öröm az ürömben, hogy azóta sorra kapja az ajánlatokat.

Horváth Éva

Fotó: MW Bulvár

„Nem tudok járni, mert szerintem nem jól áll a lábfejem – mondom az orvosnak, aki elküld egy kontrollröntgenre. Ezek a kontrollok már-már rutinszerűek. Bemegyek, beigazítják a lábamat a gép elé, oldalról, szemből, aztán vissza a rendelőbe. A felvételek ott világítanak a monitoron: csontok, csavarok, árnyékok. A doktor most hosszabban nézi a képet. Csend. Aztán rám néz. – Nem ideális a szög – mondja. Kiderül az, amit belül mindig éreztem, és többször mondtam is az orvosoknak.

A bokám nem abban a szögben van rögzítve, hogy a talpam teljesen vízszintesen leérjen a földre”

– írta Horváth Éva a Bye, bye, tűsarok! című könyv Epilógus című, idén márciusban született fejezetében. A részletből az is kiderül, hogy a problémán egy újabb műtét segíthetne, ez azonban újabb hosszú és megterhelő rehabilitációt jelentene számára.

„Ami eddig szépen összecsontosodott, azt ki kell bontani. Újra csontpótlás, új rögzítés, hogy a talp végre vízszintben álljon. Egy pillanatra minden emlékem visszatér. A műtők. A csavarok.

A csípőből kivett csontdarabok. Az a hosszú út, amin végigmentem. És közben hirtelen nagyon tisztán tudom a választ. Nem. Nem akarom még egyszer végigcsinálni. Nem akarok újra hónapokra eltűnni az életemből. Nem akarom megint azt, hogy kórház, műtét, korrekciók, és közben megint ne legyek ott anyaként” – idézte fel a könyvben a celeb.

Horváth Éva gyakorlatilag mozgássérült lett

A modell azt is leírta, hogy jelenleg merevítőt visel, miközben nyújtással és különböző rehabilitációs technikákkal próbálja olyan állapotba hozni a lábát, hogy a teljes talpa ismét leérjen a földre.

Addig azonban Horváth Éva hivatalosan is mozgássérültnek minősül, erről ő maga beszélt az Ünnepi Könyvhéten tartott pódiumbeszélgetésen.

Az én jelenlegi zárójelentésemben az található, hogy a lábam járásra teljesen alkalmatlan. Két lábbal vagyok itt előttetek, az eredetit nem amputálták, a baktériumtól elbúcsúztunk, de tudok járni...”

– mondta Éva. Ezután felállt a színpadon, majd bicegve tett néhány lépést, és arról is beszélt, hogy az állapota miatt hivatalos ügyintézésre volt szüksége, amelyhez orvosi igazolást is be kellett nyújtania.

Visszamentem januárban, mert pont valamilyen papírra volt szükség... A mozgássérült kártyához kellett egy papír”

– jegyezte meg a története felidézése közben a műsorvezető, aki nemrég újabb fontos részletre figyelt fel.

Amikor az elmúlt hetekben visszatért Balira, először látta újra azt a motort, amellyel a balesetezett.

Évának meséltem, hogy itt állok a motornál, és képzeld el, nekem a bal lábammal történt ez az egész, de a motornak a jobb oldala volt összetörve. Ami az én fejemben először megfordult, az volt, hogy elcsaptak, hogy valaki nekem jött”

– sóhajtott a modell, szépségkirálynő, aki úgy érzi, talán már sosem derül ki pontosan, mi történt vele azon a novemberi napon.

Ez az információ soha nem is fog visszatérni. Ilyenkor az embernek a szervezetében van egy olyan természetes mechanizmus, ami védi őt az ilyen hatalmas traumáktól, és ezeket az agyunk ilyenkor kitörli”

– mondta Horváth Éva.