A szülők karján kattant a bilincs: kiszáradás miatt halt meg egy 15 hónapos ikerpár

Kiszáradás következtében halt meg egy ikerpár Franciaországban, és négy másik testvérüket is kórházba kellett szállítani. A két, 15 hónapos kislány szüleit hétfőn tartóztatták le az ügy kapcsán, az északi Beuvrages városában.

15 hónapos ikerpár halt meg kiszáradásban /Fotó: Fallon Michael / Unsplash

15 hónapos ikerpár halt meg kiszáradásban

A pár négy másik gyermeke - akik három-, négy-, öt- és hatévesek -, ugyancsak kiszáradás miatt kerültek kórházba: a hírek szerint az állapotuk nem életveszélyes. Helyi források szerint az ikrek szülei azután értesítették a mentőszolgálatokat, miután megtalálták őket az ágyukban eszméletlenül. Beuvrages polgármestere, Ali Ben Yahia a tragédiát követően egy Facebook-bejegyzésben fejezte ki, mennyire megrázták a közösséget a történtek.

Ez egy olyan család, amely jól beilleszkedett az önkormányzatunk életébe. A diákszövetség gyermekei az iskoláinkban tanulnak. Miután hosszú ideig megosztott lakásban éltek, a család nemrégiben új házba költözött, azzal a céllal, hogy a gyermekeiknek olyan lakókörnyezetet biztosítsanak, amely elősegíti a fejlődésüket. A városi tanács és egész Beuvrageois nevében gondolatainkat és támogatásunkat küldöm a családnak és hozzátartozóiknak ennek a szörnyű megpróbáltatásnak az idején

- fogalmazott a polgármester, hozzátéve, a nyomozás jelenleg folyamatban van, az incidens körülményeinek tisztázása érdekében.

Mindez akkortájt történt, amikor Franciaországban a múlt hét folyamán drasztikusan megugrott a halálesetek száma, a rekordokat döntögető hőhullámot követően. A francia Közegészségügyi Szolgálat azt közölte, több mint 1200 haláleset történt múlt hét szerdán, amikor Franciaországban minden idők legmelegebb napját regisztrálták, megdöntve ezzel az előző nap felállított rekordot. A halálesetek száma csütörtökön több mint 1400-ra, pénteken pedig további 1400-ra emelkedett, köztük olyan incidensekkel, amikor kisgyermekek vesztették életüket, miután a tomboló hőség idején egy autóban rekedtek - írja a Daily Mail.