A NAV képében csapott le a karma az adócsaló TikTok influenszerekre

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai két olyan, a YouTube-on és a TikTokon jelentős követőtáborral bíró személyt ellenőriztek, akik adószám nélkül végezték tevékenységüket, és online bevételeiket egyáltalán nem vallották be. Az egyik influenszer több mint 17 milliót, míg társa 8 millió forintot keresett videóik nézettségével, ám a pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták, hogy elrejtsék azt az állam elől. A kezdeti ellenállás után mindketten elismerték a jogsértést, így az elmaradt adók mellett komoly büntetésekre is számíthatnak – írta a Sonline.hu.
Milliós bírságot kaptak az adócsaló influenszerek
A NAV már az év eleji ellenőrzési tervében egyértelművé tette, hogy kiemelt figyelmet fordít a digitális térben tevékenykedőkre, és szigorúan ellenőrzi a jövedelmüket eltitkoló tartalomgyártókat. A két lebukott tiktoker esetében a revizorok azonnal kiszúrták a jogsértő mintát, a hivatal pedig szellemesen megjegyezte: „A platformok üzemeltetőitől érkezett összegeket gyermekeik bankszámlájára utaltatták, eltitkolták – a revizorok azonban nem lájkolták ezt a megoldást.”
Bár az érintettek az eljárás elején egyáltalán nem voltak együttműködőek, a bizonyítékok súlya alatt végül kénytelenek voltak elismerni a tartalomgyártásból származó bevételeiket.
Az adóhatóság nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségimédia-platformokról származó jövedelmek pontosan ugyanolyan adózási szabályok alá esnek, mint bármely más klasszikus munka, így az ilyen jellegű tevékenységekhez kötelező adószámot igényelni.
A digitális térben elrejtőzni kívánók dolgát jelentősen megnehezíti, hogy a hatóság modern informatikai eszközökkel és összehangolt szakértői munkával monitorozza az online pénzmozgásokat. A lebukás következményei rendkívül súlyosak: a be nem vallott jövedelem után utólagosan meg kell fizetni a személyi jövedelemadót (szja) és a szociális hozzájárulási adót (szocho).
Ráadásul a bevételeiket illegálisan eltitkoló szereplők akár 200 százalékos mértékű adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak, az adószám hiánya miatt pedig önmagában is kiszabható egy akár egymillió forintig terjedő mulasztási bírság.
Korábban beszámoltunk róla, hogy azonnali készültségbe helyezték a Magyar Honvédséget, miután a kecskeméti bázisról felszálló vadászgép-párnak egy rádiókapcsolatot vesztett polgári utasszállót kellett ellenőriznie a magyar légtérben.