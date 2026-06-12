A NAV képében csapott le a karma az adócsaló TikTok influenszerekre

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai két olyan, a YouTube-on és a TikTokon jelentős követőtáborral bíró személyt ellenőriztek, akik adószám nélkül végezték tevékenységüket, és online bevételeiket egyáltalán nem vallották be. Az egyik influenszer több mint 17 milliót, míg társa 8 millió forintot keresett videóik nézettségével, ám a pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták, hogy elrejtsék azt az állam elől. A kezdeti ellenállás után mindketten elismerték a jogsértést, így az elmaradt adók mellett komoly büntetésekre is számíthatnak – írta a Sonline.hu.

Influenszerekre csapott le a NAV

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Milliós bírságot kaptak az adócsaló influenszerek

A NAV már az év eleji ellenőrzési tervében egyértelművé tette, hogy kiemelt figyelmet fordít a digitális térben tevékenykedőkre, és szigorúan ellenőrzi a jövedelmüket eltitkoló tartalomgyártókat. A két lebukott tiktoker esetében a revizorok azonnal kiszúrták a jogsértő mintát, a hivatal pedig szellemesen megjegyezte: „A platformok üzemeltetőitől érkezett összegeket gyermekeik bankszámlájára utaltatták, eltitkolták – a revizorok azonban nem lájkolták ezt a megoldást.”

Bár az érintettek az eljárás elején egyáltalán nem voltak együttműködőek, a bizonyítékok súlya alatt végül kénytelenek voltak elismerni a tartalomgyártásból származó bevételeiket.

Az adóhatóság nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségimédia-platformokról származó jövedelmek pontosan ugyanolyan adózási szabályok alá esnek, mint bármely más klasszikus munka, így az ilyen jellegű tevékenységekhez kötelező adószámot igényelni.

A digitális térben elrejtőzni kívánók dolgát jelentősen megnehezíti, hogy a hatóság modern informatikai eszközökkel és összehangolt szakértői munkával monitorozza az online pénzmozgásokat. A lebukás következményei rendkívül súlyosak: a be nem vallott jövedelem után utólagosan meg kell fizetni a személyi jövedelemadót (szja) és a szociális hozzájárulási adót (szocho).

Ráadásul a bevételeiket illegálisan eltitkoló szereplők akár 200 százalékos mértékű adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak, az adószám hiánya miatt pedig önmagában is kiszabható egy akár egymillió forintig terjedő mulasztási bírság.