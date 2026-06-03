Rejtély, mibe halt bele a népszerű influenszer

Hilde Lynn Helphenstein nevét rengetegen ismerték az interneten, igaz nem így, hanem Jerry Gogosianként. A 40 éves kaliforniai influenszer éles hangú kritikáival és sajátos humorával több mint 150 ezer követőt szerzett az Instán, miközben olyan nagy nevekkel is együttműködött, mint a Sotheby’s vagy a Playboy. A csillogó online jelenlét mögött azonban komorabb történet húzódhatott: a nő Brazíliába utazott egy szépészeti beavatkozás miatt, a műtét utáni felépülés azonban tragikus véget ért – írta meg a Mirror.

Gyógyszerek és alkohol közt találtak rá a népszerű influenszer holttestére (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Egy influenszer rejtélyes halála

A plasztikai sebésze többször is próbálta elérni telefonon a sztárt május utolsó napján, nem járt sikerrel. A hotel dolgozóival együtt ment fel az ötcsillagos szálloda szobájához. Kinyitották az ajtót, szemük elé tárult a döbbenetes látvány.

Ott feküdt élettelenül az ágyban

– számolt be a személyzet a hatóságoknak. A holttest körül több nyugtalanító dolog is volt: egy üres vodkásüveg, egy törött pohár a földön, és több, egyelőre azonosítatlan tabletta.

A plasztikai sebész vallomása szerint már a tragédia előtt is voltak aggasztó jelek. Nem sokkal korábban sürgősségire kellett vinnie az influenszert, mert felmerült, hogy túladagolhatta magát. A nő a beszámoló szerint különböző szereket fogyasztott. A helyi rendőrség gyanús halálesetként vizsgálja az ügyet. A rajongókat megrázta Hilde halálhíre, hiszen az utolsó bejegyzéseiben lelkesen írt brazíliai útjáról.

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