Még a saját barátnője feje felől is eladta a házat a debreceni ál-ingatlanközvetítő

A hajdúsági nyomozók által most lefülelt budapesti férfi esetében egy hamis ingatlanhirdetési hálózat működtetésére derült fény, amelyen keresztül a gyanúsított éveken át szisztematikusan fosztotta meg megtakarításaitól a jóhiszemű állampolgárokat – írta a Haon.hu.

Nem volt olyan ingatlan, amit ne értékesített volna

Fotó: MW

Az ingatlancsalások nagymestere

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán gyanúsítottként hallgatták ki azt a 44 éves budapesti férfit, aki ellen kiterjedt nyomozás zajlott az elmúlt időszakban.

A férfi módszere az volt, hogy a közösségi oldalakon és különböző internetes felületeken nem létező balatoni szálláshelyeket, valamint fiktív albérleteket hirdetett meg, az érdeklődőktől pedig azonnali előlegek utalását követelte. A sértettek jelentős része csak akkor eszmélt rá a rideg valóságra, amikor a helyszínre utazva a megadott címeken nem találta a lefoglalt és kifizetett nyári szálláshelyet.

A férfi gátlástalansága a saját magánéletét sem kímélte és ha pénzszűkébe került, a legközelebbi hozzátartozóit is gondolkodás nélkül becsapta. Közös lakóhelyüket, a barátnője lakását is rendszeresen áruba bocsátotta vagy albérletként hirdette meg a tulajdonos tudta nélkül. Amikor a párja nem tartózkodott otthon, a férfi vadidegen érdeklődőknek mutatta meg az ingatlant, álszerződéseket íratott alá a leendő bérlőkkel, majd a kauciókat zsebre téve azonnal elérhetetlenné vált.

A hatósági közlemény szerint a gyanúsított főként szezonális szállásokkal és bérleményekkel üzletelt, de alkalmanként informatikai eszközöket is kínált eladásra az interneten, a forgatókönyv azonban minden esetben megegyezett, mert a pénz átvétele után azonnal megszakított minden kommunikációt.

A budapesti férfi 2023 és 2024 között összesen négymillió forintot csalt ki a gyanútlan áldozatoktól. A debreceni nyomozók a 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt folytatott eljárást lezárták, a keletkezett bűnügyi iratokat pedig vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségre.

A közelmúltban pedig egy minden részletre kiterjedő, hierarchikusan felépített bűnszövetség elszámoltatása indult meg a Veszprémi Járásbíróság tárgyalótermében, amely végrehajtás alatt álló vagy elhagyatott ingatlanok kifosztására szakosodott. A vádhatóság szerint a vádlottak padjára ültetett huszonnégy személy egy olyan hálózatot alkotott, amelynek elsődleges eszköze a gátlástalan és szervezett csalás volt, amellyel közel egymilliárd forintos veszteséget okoztak a jóhiszemű tulajdonosoknak.