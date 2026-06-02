Dzsihadista nézeteket népszerűsített és hűségesküt tett az Iszlám Államnak egy zalai fiú

A döbbenetes ügy szálai 2020 nyaráig nyúlnak vissza: a fiatal fiú ekkor, az online térben ismerkedett meg egy pakisztáni férfival. A külföldi kapcsolat nem volt veszélytelen: a férfi a terrorszervezetként nyilvántartott Iszlám Állam egyik legvéresebb dzsihadista egységének (ISKP) a propagandáját terjesztette, és csendben behálózta a magyar kamaszt – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék közleményében.

Az Iszlám Állam kalifájának tett hűségesküt a zalai kamasz, de már bánja Fotó forrása: Migrációkutató Intézet

Videóhívásban esküdött fel az Iszlám Államra

A radikalizálódott fiú 2022 végén, türjei otthonának biztonságából, egy videóhívás során hűségesküt tett az Iszlám Állam kalifájának, ezzel pedig hivatalosan is a világ legrettegettebb terrorszervezetének tagjává vált.

A fiú nem tétlenkedett, azonnal a terror szolgálatába állt:

2022. december 4-én az ISKP korábbi képanyagaiból egy brutális propagandavideót vágott össze.

A videó alatt hallható buzdító vallási-harci éneket magyar felirattal látta el.

A kész anyagot átadta pakisztáni tartótisztjének, aki több internetes felületen is terjeszteni kezdte azt.

Később, 2023 nyarán egy bárki számára hozzáférhető szervert hozott létre az egyik közösségi média felületen, ahol kezdetben az iszlám vallást népszerűsítette, majd szintet lépett: chatszobákban harci-vallási énekeket osztott meg, augusztusban pedig az Iszlám Állam egyik hivatalos propaganda-kiadványának szó szerinti fordítását is letölthetővé tette.

Zokogás a bíróságon: megúszta a börtönt

A Zalaegerszegi Törvényszék 2026. június 1-jén tartott előkészítő ülésén pontot tett az ügy végére. A most 18 éves fiú mindent beismert és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A fiatal a bíróságon összeomlott, sírva vallott be mindent és bocsánatot kért. Úgy fogalmazott:

mostanra érzi át a súlyát annak, hogy egy terrorszervezetet népszerűsített.

A bíróság a vádlottat bűnösnek találta folytatólagosan elkövetett háborús uszítás bűntettében, mint bűnszervezetben elkövetőt. A fiatal terror-szimpatizáns végül megúszta a letöltendő börtönbüntetést:

jogerősen két évre próbára bocsátották, és pártfogó felügyeletet rendeltek el mellé.

A bíróság azonban kőkemény szabályokat is megszabott a fiúnak: az oktatás és a munkavállalás kivételével teljesen eltiltották a közösségi média és az internetes csevegőalkalmazások használatától, valamint szigorúan tilos internetes iszlamista tartalmakat megtekintenie.