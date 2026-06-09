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Kiütötték a magyar színészt, aki egy őrjöngő bűnözőt próbált megfékezni – kiderült a teljes történet

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A szombathelyi színész nem nézte tétlenül, ahogy két férfi balhézik egy üzletben, ezért közbelépett. Az ügyben most jogerős ítélet született a támadók ellen.
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ítéletszombathelyi járásbíróságweöres sándor színházszínészüzlet

A boltban vásárló szombathelyi színész nem hagyta szó nélkül a randalírozást, amikor két férfi agresszíven viselkedett az eladókkal. A történet végén azonban ő került a földre, az ügyben pedig most született jogerős ítélet – írja a Vaol.hu.

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Ítélet született a szombathelyi színészt kiütő bolti tolvajok ügyében
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Ítélet született a Paragvári utcai boltban történt támadás ügyében

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülésen hozott döntést annak a két férfinak az ügyében, akik 2025 szeptemberében egy Paragvári utcai üzletben okoztak botrányt. A vádirat szerint a két férfi italt és dezodort próbált ellopni az üzletből, azonban az eladók észrevették a lopást. Miután felszólították őket a termékek visszaadására, és közölték, hogy rendőrt hívnak, az I. rendű vádlott agresszívvé vált. A férfi kiabálni kezdett, fenyegetőzött, majd az útjában álló eladónőket félrelökte. Egyiküket olyan erővel taszította neki egy polcsornak, hogy megsérült.

Horváth Ákos próbált közbelépni

A dulakodás után a vádlott az üzlet előtt tovább tombolt, ököllel ütötte és rugdosta az üvegajtót. Ekkor lépett közbe Horváth Ákos, a Weöres Sándor Színház színésze, aki vásárlóként tartózkodott a boltban. A színész arra kérte a férfit, hogy hagyja abba a rongálást és távozzon. A vádlott azonban visszafordult, belépett az üzletbe és ököllel többször megütötte Horváth Ákost. A dulakodás az utcán is folytatódott, ahol a színész védekezni próbált, majd megkísérelte megnyugtatni támadóját.

Eszméletlenül zuhant a járdára

A vádirat szerint az I. rendű vádlott váratlanul ismét ököllel fejbe ütötte a sértettet. Horváth Ákos elveszítette az eszméletét és tompítás nélkül arccal a járdára zuhant. A támadó ezután sem hagyott fel az agresszióval. A földön fekvő sértettet folyamatosan fenyegette, sőt megpróbálta fejbe is rúgni, amit végül az egyik eladónő akadályozott meg. Közben a II. rendű vádlott is bekapcsolódott a történtekbe, kiabálni kezdett a sértettel, majd egyszer meg is rúgta.

Börtön és közmunka lett a vége

A bíróság az I. rendű vádlottat súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt három év börtönbüntetésre ítélte. A II. rendű vádlott garázdaság vétsége miatt 240 óra közérdekű munkát kapott. A bíróság szerint a sértett végül nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ugyanakkor az ütések ereje és a támadás körülményei alapján reális esély volt súlyosabb sérülések kialakulására is. Horváth Ákos és az őt segítő eladónő később elismerésben részesült. Bátor helytállásukért Koncz Gabriella rendőr ezredes kitüntetést adott át nekik.

 

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