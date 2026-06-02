Eszméletlenre verték, majd kifosztották Miskolc belvárosában, súlyos ítéletet kaptak a támadók

A földön feküdt mozdulatlanul, miközben támadói az értékei között kutattak. Az ítélet szerint a vádlottak egy eszméletlen férfi kiszolgáltatott helyzetét használták ki Miskolc belvárosában – Boon.hu is beszámolt a bűntényről.

Ítélet született a miskolci kifosztás ügyében

A Miskolci Járásbíróság tájékoztatása szerint a vádlottak 2025. március 27-én este követték el a bűncselekményt.

Az ügy előzménye egy szóváltás és kölcsönös tettlegesség volt a II. rendű vádlott és az ittas sértett között. A konfliktus során a férfi a földre került és eszméletét vesztette.

A vádlottak ezt követően kihasználták a védekezésre képtelen személy állapotát, elvették az értékeit, majd távoztak a helyszínről. A bűncselekménnyel közel félmillió forintos kárt okoztak.

A nyomozás során a hatóságok a megszerzett értékek jelentős részét lefoglalták.

Ennek köszönhetően a közel ötszázezer forintos kár túlnyomó része megtérült. A vádlottak azonban így sem kerülhették el a felelősségre vonást.

A bíróság ugyanebben az eljárásban bírálta el az I. rendű vádlott egy másik ügyét is.

Két nappal később egy miskolci üzletház lépcsőfordulójában minden előzmény nélkül megfogta és fogdosta egy mellette elhaladó nő fenekét.

A bíróság ezt szeméremsértés vétségeként értékelte.

Több év börtönbüntetést kaptak

A bíróság a vádlottakat kifosztás bűntettében bűnösnek mondta ki, az I. rendű vádlottat pedig szeméremsértés miatt is elítélte. Az elsőrendű vádlott 3 év 6 hónap, a másodrendű vádlott 3 év szabadságvesztést kapott. A bíróság emellett 4, illetve 3 év közügyektől eltiltást is kiszabott rájuk.

A II. rendű vádlott esetében további 50 ezer forint összegű vagyonelkobzást rendeltek el.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte

a vádlottak előéletét és azt, hogy az ilyen jellegű vagyon elleni bűncselekmények egyre gyakoribbak.

Enyhítő körülmény volt ugyanakkor a részbeni beismerés és az, hogy a kár jelentős része megtérült. Az ítélet egyelőre nem jogerős, így az ügy a későbbiekben még folytatódhat.

