Egy nőt május közepén mentő vitt be a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sürgősségi osztályára, miután ócsai otthonában rosszul lett, fulladt. Az asszony súlyos autoimmun betegsége miatt mozgáskorlátozott. A sürgősségiről a Jahn Ferenc kórház fül-orr-gégészeti osztályára került, ahol az orvosok a légutak szabaddá tétele érdekében életmentő gégemetszést végeztek rajta. Az eseményekről a mozgáskorlátozott asszony férje mesélt az RTL Híradónak – írja a Blikk.

A Jahn Ferenc kórház bejárata

A férj azt mondta, a műtétet követően több napnak kellett eltelnie, mire érdemben tudott beszélni a feleségével. Ekkor hallotta először azokat a részleteket, amelyek teljesen megrázták. A mozgáskorlátozott asszony arról számolt be neki, hogy a sürgősségi osztályon segítséget kért az ápolóktól, mert ki kellett volna jutnia a mosdóba, ám állítása szerint nem kapott megfelelő támogatást. A helyzet ezután durván elfajult.

Szegénykém bepisilt, és amikor öltöztették vissza, akkor odavágták az ágyhoz, ököllel ütötték a vállát és a hátát... bántalmazták, embertelen módon bántak vele”

– idézte fel a férj.

Nyomoznak a Jahn Ferenc kórházban történtek miatt

A család szerint a történteknek látható nyomai is maradtak: lefotózták az asszony sérüléseit, a hátán és a vállán piros-lila foltok, valamint véraláfutások voltak. A férj azt állítja, nem a felesége volt az egyetlen beteg az osztályon, akivel erőszakosan bántak a dolgozók.

A férfi ezután azonnal panaszt akart tenni a kórházban, állítása szerint azonban nem kapott érdemi választ, sőt elutasító hozzáállással szembesült.

Próbáltam megkérdezni, kik tehették ezt, de senkitől semmiféle információt nem kaptam. A titkárnő annyit mondott, hogy tegyek feljelentést”

– nyilatkozta.

A férj végül így is tett, és a rendőrséghez fordult. Az RTL Híradó megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt nyomozást rendeltek el. Gyanúsítotti kihallgatás egyelőre nem volt, de információk szerint a rendőrök már lefoglalták a kórház kamerafelvételeit.