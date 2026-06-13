Kiderült, mennyi esélye van annak, hogy elvegyék Jákli Mónika kislányát az apjától

Boráros Gábor egyedül neveli négyéves kislányát, Zorát azóta, hogy januárban Nagymegyernél halálos balesetet szenvedett volt párja, Jákli Mónika. Az MMA-harcosnak az elmúlt hetekben nemcsak a gyásszal és az új élethelyzettel kellett megküzdenie, hanem azzal is, hogy a gyermekvédelem már kétszer megjelent az otthonában egy névtelen bejelentés miatt. Az első, Boráros számára igen megdöbbentő találkozóról ebben a cikkünkben olvashat! A celeb kitart amellett, amit kezdetektől fogva hangoztatott, hogy valaki szándékosan próbálja megnehezíteni az életét. Instán közzétett videójában élesen bírálta az ilyen bejelentéseket, amelyek szerinte csak feszültséget és zavart okoznak a család mindennapjaiban. A Bors felkeresett egy szakembert, hogy kiderítse, elvehetik-e tőle a kislányát.

Jákli Mónika sírjánál Boráros Gábor

Fotó: MW Bulvár

Rohadtul, kimondottan örülnék neki, ha a továbbiakban nem zaklatnának minket hasonlókkal és ilyen próbálkozásokkal, nem tennének keresztbe nekünk, és nem zavarnák meg az ilyen látogatások Zora otthoni nyugalmát! Nem hiszem, hogy ez bármilyen formában használ a kicsinek. Hogyha erre magától nem jött rá az, akinek ez köszönhető, remélhetőleg ebben a formában, már érthetően megfogalmazva közöltem. Valószínűleg megnézi ezt a videót, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, ezt is letudtuk, de kérlek, kíméljetek meg az ilyen hülyeségektől!"

– közölte Boráros Gábor.

Így zajlik az eljárás, ami Jákli Mónika kislányával kapcsolatban is elindult

Egy gyermekjóléti szakember általánosságban beszélt arról a bulvárlapnak, hogyan zajlik egy ilyen érzékeny ügy vizsgálata.

„Egy ilyen kényes eset során, a következőképpen kell eljárnia a gyermekvédelmi szerveknek: először is, akkor kezdődik vizsgálat, ha bejelentést kapnak a hatóságok arról, hogy egy gyermek esetlegesen veszélynek van kitéve.

A hatóság nem automatikusan a bejelentés tartalmát fogadja el igaznak, hanem kivizsgálja azt.

Ezután a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa felveszi a kapcsolatot a családdal, beszélgethet az apával, a gyermekkel és szükség esetén más családtagokkal is. Gyakran családlátogatást is tartanak, hogy lássák a lakáskörülményeket és a gyermek helyzetét" – kezdte a mondanivalóját, majd hozzátette: „Ha szükség van rá, többször is ellátogathatnak a családhoz, felvehetik a kapcsolatot az iskolával, bölcsődével, a folyamat ezen részének az információgyűjtés a feladata. Ha a gyermek már elért egy adott kort, akkor a gyermekvédelem őt is meghallgatja, azt azonban fontos kiemelni, hogy nem kihallgatásról van szó, hanem arról, hogy megértsék, hogyan érzi magát, fél-e valamitől, megfelelően gondoskodnak-e róla.

Azt vizsgálják, fennáll-e veszélyeztetés: fizikai bántalmazás, lelki bántalmazás, elhanyagolás, szenvedélybetegség miatti veszélyeztetés, vagy súlyosan instabil életkörülmények.

A gyermekvédelem, ha nem talál problémát az ügyet lezárják, kisebb problémák esetén, alapellátást vagy együttműködést javasolhatnak a családnak, súlyosabb esetben pedig a gyámhatóság is bevonható, és védelembe vételre kerülhet sor.”

A szakember azt is elmondta, hogy a gyerek családból való kiemelése csak a legsúlyosabb esetekben merül fel.

Erre akkor kerülhet sor, ha a hatóság szerint a gyerek közvetlen és komoly veszélyben van.