Gyermekfelügyelő vizsgálódik Jákli Mónika volt férjénél

Boráros Gábort saját elmondása szerint váratlanul érte, amikor megjelentek nála a gyermekfelügyelet munkatársai. Erről posztolt az Instáján a Blikk cikke szerint. Az MMA-harcos úgy véli, egy rosszakarója tehetett bejelentést a hatóságoknál, amit különösen fájdalmasnak tart, hiszen Jákli Mónika halálos balesete óta egyedül neveli kislányukat, Zorát. Szerint mindennél jobban vigyáz a gyerekre, aki az élete legfontosabb része.

Boráros Gábor és Jákli Mónika

Fotó: Bors/ RTL sajtó klub

Biztos vagyok benne, hogy akinek köszönhető a gyermekfelügyelet látogatása, az valószínűleg látja ezt a sztorit is. Bármikor szívesen látom a gyermekfelügyeletet. Még le is ültettem őket, kávéval is megkínáltam őket. Valószínűleg a bejelentő máshogy vázolta fel az itteni körülményeket, az itteni helyzetet, és valószínűleg ők, amikor ide besétáltak, akkor nem arra számítottak, hogy csak pozitívumot fognak tapasztalni, hallani és látni"

– magyarázta a celeb, aki a következőt üzente az ellenségeinek:

Bármikor ránk küldhetitek őket, mert így legalább még valakinek meg tudom mutatni, hogy Zora a legeslegjobb kezekben van itthon!"

A sportoló egy másik videóban arról is beszélt, hogy tisztában van vele: apaként még bőven van hova fejlődnie. Boráros Gábor ugyanakkor úgy érzi, az elmúlt időszakban sokat változott, és ma már sokkal jobb édesapja Zorának, mint korábban volt.

Van még hova fejlődni, az biztos, de azt magabiztosan kijelenthetem, hogy sokkal jobb apa vagyok, mint mondjuk egy évvel vagy fél évvel ezelőtt, és még jobb apa is lehetek akár"

– fogalmazott.

Megnyugtatok mindenkit, hogy Zora jól van, biztonságban van, a legnagyobb biztonságban itt van. Azt is hozzáteszem, ha már a látogatóknak is be kellett számoljak róla, hogy óvónők szerint és a többi gyerkőc anyukája szerint is, akik önmaguktól dicsértek meg, hogy amióta ez a felállás van Zora életében, amióta egy helyen van az otthona, azóta ő sokkal összeszedettebb, jó irányba halad a fejlődése és ez a továbbiakban sem fog változni"

– hangsúlyozta.

Boráros Gábor azt is elmondta, hogy a megbeszéltek szerint a gyermekfelügyelet jövő héten ismét felkeresi őket, mert szeretnének Zorával személyesen találkozni.