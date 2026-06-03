Kitálaltak a pedagógusok: olyan dolog fertőzi az egri iskolákat, amivel a rendőrség sem bír

Komoly kihívás elé állítja az egri oktatási és szociális intézményeket a fiatalok körében tapasztalható szerhasználat, amelynek kezelésére rendhagyó műhelymunkát szervezett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A rendezvényen iskolák, városi intézmények, valamint a Heves Megyei Bűnmegelőzési Tanács képviselői gyűltek össze, hogy közösen keressenek új utakat a probléma megoldására – közölte a Heol.hu. A szakemberek egyöntetű véleménye szerint az eddig alkalmazott, szigorúan rendészeti szemlélet nem vezetett eredményre, így a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szerhasználat társadalmi és pszichés hátterére, valamint a prevencióra.

Egerben is komoly probléma a kábítószer a fiatalok körében

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Kohári Szilvia, a fórum elnöke és a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője kiemelte, hogy Egerben a megelőzés mindig is prioritást élvezett, ám a helyzet a dizájner drogok 2010-es megjelenésével gyökeresen megváltozott.

A kiszámíthatatlan összetételű szerek miatt nehezen követhető, pontosan mit is fogyasztanak a fiatalok, ráadásul a hozzáférés is jóval egyszerűbbé vált. Aggasztó trend, hogy a szerhasználat egyre fiatalabb korban kezdődik: a helyi RÉV-ben már 12 éves kliensekkel és családjaikkal is foglalkoznak.

A büntetés nem állítja meg a kábítószer függőséget

Bár a pontos városi és országos statisztikák a mérések hiánya miatt nem ismertek, az iskolákban dolgozók mindennapos tapasztalatai alátámasztják a probléma súlyát. Az alkohol már a hetedik-nyolcadik osztályosoknál megjelenik, a diákok egy része már a tanítás előtt is bódult állapotban van, és a veszély a kollégiumokban, valamint a speciális tantervű intézményekben is jelen van. Gál Judit, Eger alpolgármestere a megbeszélésen megerősítette, hogy a fiatalok szerhasználata és értékvesztettsége mögött gyakran a családi háttér hiányosságai állnak. A kamaszok sokszor nem kapják meg a szüleiktől a vágyott érzelmi gondoskodást, így egymást viszik rossz irányba.

A városvezetés éppen ezért apró lépésekkel, a közösségek erejével szeretné visszahúzni az érintetteket, és egy átfogó felméréssel térképezné fel a jövőben, hogy mit várnak a fiatalok Egertől. A cél az, hogy alternatívaként megmutassák nekik a „tiszta élvezeteket”.

A szakemberek szerint a diákok elsősorban nem a szórakozás miatt, hanem a rájuk nehezedő iskolai vagy családi nyomás, a kiközösítés, illetve a belső lelki fájdalmaik enyhítésére használják a tudatmódosítókat. A szenvedélybetegség valójában az érzelmek betegsége, a drogozás pedig csupán egy tünet, amellyel a fiatalok a lelküket próbálják gyógyítani, de akár egy kezdődő pszichiátriai kórkép elfedésére is szolgálhat. Ráadásul a viselkedési függőségek – mint a folyamatos szerencsejáték vagy a túlzott képernyőidő – mechanizmusa kísértetiesen hasonlít a kémiai szerekéhez.

Mivel a függőség mögött általában az egész családi rendszer beteg, elengedhetetlen lenne a szülők bevonása is, de ők gyakran elérhetetlenek, nehezen kommunikálnak, vagy maguk is szerhasználók, a pedagógusok pedig többnyire nem mernek hozzányúlni a problémás családokhoz.

A pedagógusok szakmai támogatására a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a korai felismerést és a kortárs segítői hálózatot tartja a leghatékonyabb eszköznek. Kohári Szilvia elmondta, hogy a magatartás bármilyen megváltozása

a túlzott oldottság,

a visszahúzódás,

a krónikus fáradtság vagy

a hirtelen konfliktusossá váló személyiség már komoly figyelmeztető jel, amely jóval megelőzi az iskolakerülést. A megelőzésben kulcsszerep hárul az Egerben jelenleg is zajló két kortárs segítő képzésre.

Az ebben részt vevő diákok egyfajta hidat képeznek a felnőttek és a fiatalok világa között: mivel a saját környezetükben mozognak, sokkal hamarabb észlelik, ha egy társuk bajban van, és hatékony technikákkal tudnak segítséget nyújtani nekik.

A műhelymunkán megjelent szakemberek egyetértettek abban, hogy a direkt, száraz prédikációk helyett olyan prevenciós programokra és egyéni tanácsadásokra van szükség, amelyek valóban megszólítják a fiatalokat. Tapasztalatok szerint a diákok a hagyományos tanórákon kívül, a kötetlenebb közegekben nyílnak meg a legkönnyebben. A diákönkormányzati ülések, a diáknapok, a gólyatáborok vagy az IFI Pont rendezvényei mind olyan szabad kommunikációs terepet biztosítanak, ahol a fiatalok őszintén beszélnek a gondjaikról, lehetőséget adva a szakembereknek a gyors és hatékony beavatkozásra.