Kabrió lett a Skodából az M1-esen, amikor becsúszott a kamion alá – fotók

Egy autó egy kamion alá csúszott június 4-én, csütörtök délután az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében. A ráfutásos balesethez a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a fehér Skodát a Kemma cikke szerint.

Kamionnal ütközött egy autó az M1-es autópályán történt ráfutásos balesetben

Fotó: Császár Barnabás tűzoltó százados / Forrás: Katasztrófavédelem

Helyszíni fotókon a ráfutásos baleset

Az Országos Mentőszolgálat a helyi újságíróknak azt válaszolta, több mentőegység is kivonult a ráfutásos balesethez, még mentőhelikoptert is küldtek.

Egy 70 év körüli asszonyt vittek kórházba további vizsgálatokra.

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Súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A gyanú szerint ápolók bántalmaztak egy 55 éves, mozgáskorlátozott ócsai asszonyt a Jahn Ferenc kórház sürgősségi osztályán. Az eset után a nő férje feljelentést tett, az intézmény pedig belső vizsgálatot rendelt el. Részletekért kattintson ide!