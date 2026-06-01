Újra rács mögé kerülhet a móri mészárlás miatt elítélt bűnöző

Édesapja és ügyvédje társaságában érkezett a csepeli bíróságra a móri mészárlással egykor megvádolt Kaiser Ede, ahol kemény ítélet született a bűnöző legújabb ügyében. Kaiser Edét a bíróság első fokon négy év fegyházbüntetésre ítélte – írta a Bors a tárgyalásról.
Kaiser Ede ismét a vádlottak padjára került
Kaiser Ede neve évtizedekkel ezelőtt vált országosan ismertté a móri mészárlás ügyében.
A férfit annak idején tévesen ítélték el a nyolc ember halálát követelő bankrablás miatt, amelyben később felmentették. Más bűncselekmények, köztük rablások miatt azonban hosszú éveket töltött börtönben. 2020-as szabadulása után ismét a hatóságok látókörébe került.
A vád szerint Kaiser Ede és társa, O. József lőfegyverrel való visszaélést követett el.
A nyomozás során a hatóságok hosszabb ideig figyelték a férfit, majd 2024-ben kommandósok csaptak le rájuk Csepelen, a Károli Gáspár utcában. A rajtaütés során egy engedély nélkül tartott pisztoly került elő az egyik autóból.
A nyomozók nemcsak a járműveket, hanem a vádlottak lakóhelyeit is átkutatták. A hatóságok tájékoztatása szerint overallok, zárnyitó készletek, csuklyák, elemlámpák, ragasztószalagok, gyorskötözők, kesztyűk és arcmaszkok is előkerültek.
Az ügyész szerint újabb bűncselekményre készülhettek
A hétfői tárgyaláson az ügyész arról beszélt, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a két férfi újabb bűncselekményre, betörésre és széffúrásra készülhetett. A vádbeszéd szerint lebukás esetén fegyvert is rántottak volna.
Az elsőrendű vádlott, O. József a tárgyaláson azt mondta, hogy a lefoglalt fegyver az övé.
Állítása szerint Kaiser Edének nem volt köze a pisztolyhoz, amelyet költözés miatt csomagolt be, majd helyezett el az autóban, a sofőr ülése alatt. A bíróság azonban nem fogadta el ezt az érvelést.
Négy év fegyházat kapott
Az utolsó szó jogán Kaiser Ede azt mondta, hogy szerinte szándékosan hozták olyan helyzetbe, hogy kivonják a forgalomból. Azt is hangsúlyozta, hogy szabadulása óta dolgozott, gondoskodott nagymamájáról, valamint kisfia óvodai beíratása is folyamatban van.
A bíróság végül mindkét vádlottat bűnösnek mondta ki.
O. József három év hat hónap fegyházbüntetést kapott, míg Kaiser Edét négy év fegyházra ítélték. Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, míg a vádlottak és védőik enyhítést kértek.
A tárgyalás után Kaiser Ede a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy
felfoghatatlannak tartja a kiszabott büntetést, és fellebbezni fog.
Az ügy másodfokon folytatódik, addig Kaiser Ede házi őrizetben marad.