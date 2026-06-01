Újra rács mögé kerülhet a móri mészárlás miatt elítélt bűnöző

Édesapja és ügyvédje társaságában érkezett a csepeli bíróságra a móri mészárlással egykor megvádolt Kaiser Ede, ahol kemény ítélet született a bűnöző legújabb ügyében. Kaiser Edét a bíróság első fokon négy év fegyházbüntetésre ítélte – írta a Bors a tárgyalásról.

Kaiser Ede a bírósági épület folyosóján az ügyvédjével

Kaiser Ede ismét a vádlottak padjára került

Kaiser Ede neve évtizedekkel ezelőtt vált országosan ismertté a móri mészárlás ügyében.

A férfit annak idején tévesen ítélték el a nyolc ember halálát követelő bankrablás miatt, amelyben később felmentették. Más bűncselekmények, köztük rablások miatt azonban hosszú éveket töltött börtönben. 2020-as szabadulása után ismét a hatóságok látókörébe került.

A vád szerint Kaiser Ede és társa, O. József lőfegyverrel való visszaélést követett el.

A nyomozás során a hatóságok hosszabb ideig figyelték a férfit, majd 2024-ben kommandósok csaptak le rájuk Csepelen, a Károli Gáspár utcában. A rajtaütés során egy engedély nélkül tartott pisztoly került elő az egyik autóból.

A nyomozók nemcsak a járműveket, hanem a vádlottak lakóhelyeit is átkutatták. A hatóságok tájékoztatása szerint overallok, zárnyitó készletek, csuklyák, elemlámpák, ragasztószalagok, gyorskötözők, kesztyűk és arcmaszkok is előkerültek.

Az ügyész szerint újabb bűncselekményre készülhettek

A hétfői tárgyaláson az ügyész arról beszélt, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a két férfi újabb bűncselekményre, betörésre és széffúrásra készülhetett. A vádbeszéd szerint lebukás esetén fegyvert is rántottak volna.

Az elsőrendű vádlott, O. József a tárgyaláson azt mondta, hogy a lefoglalt fegyver az övé.

Állítása szerint Kaiser Edének nem volt köze a pisztolyhoz, amelyet költözés miatt csomagolt be, majd helyezett el az autóban, a sofőr ülése alatt. A bíróság azonban nem fogadta el ezt az érvelést.

Négy év fegyházat kapott

Az utolsó szó jogán Kaiser Ede azt mondta, hogy szerinte szándékosan hozták olyan helyzetbe, hogy kivonják a forgalomból. Azt is hangsúlyozta, hogy szabadulása óta dolgozott, gondoskodott nagymamájáról, valamint kisfia óvodai beíratása is folyamatban van.