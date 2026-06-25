Késsel rontott ismerősének egy nő a Kál-Kápolna vasútállomáson

Nem sokon múlt, hogy nem fajult emberölésig két nő vitája a Kál-Kápolna vasútállomáson. A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott 2025 augusztusában a kora esti órákban várakozott a vasútállomás egyik padján, amikor megjelent egy ismerőse, aki egy korábbi konfliktusuk miatt szerette volna kérdőre vonni őt - írja a Heol.

Emberölési kísérlet történt a Kál-Kápolna vasútállomáson / Fotó: MW archív

Emberölési kísérlet történt a Kál-Kápolna vasútállomáson

A sértett ezután le akart ülni a vádlott mellé a padra, ám ő erre azt mondta:

Hagyjál engem békén, ne zaklassál

-, majd a padról felállva a sértetthez fordult, és a nála lévő 5 centiméter pengehosszúságú késsel több szúró mozdulatot tett feléje. A sértett ezeket igyekezett hárítani, mialatt ellökte magától a támadó nőt, aki háromszor is a sértett felé szúrt, mindhárom alkalommal a hasánál érte a testét a kés pengéjével.

A sértett a támadás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban, figyelembe véve a támadás módját, irányát, és az aktív sértetti védekezést, a vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy a sértettnek nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozzon.

A járási ügyészség ezért felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a késsel támadó nővel szemben.